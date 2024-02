Mary Escalante sorprendió con un filazo para Fernán Faerron

Mary Escalante compartió polémica jugada de Fernan Faerron (Captura Instagram)

La periodista Mary Escalante no se guardó su opinión y le mandó un filazo a Fernán Faerron por polémica jugada en partido entre la Sele y El Salvador.

El defensor rojiamarillo fue titular en el choque amistoso que la Tricolor le ganó 2 por 0 a los salvadoreños y aunque el técnico Gustavo Alfaro entre semana había dicho que le gustaba su personalidad “provocativa”, también le aclaró que tenía que aprender a manejarla, porque otro problema en la cancha y se olvidaba de la Sele.

Ante esas declaraciones, Faerron estuvo con los ojos encima durante el partido y su enfrentamiento sin balón contra un rival no le gustó a más de uno, una de ellas Escalante, que en sus historias de Instagram compartió el video de esa acción con una frase que, aunque no dice nombres, no fue necesario para saber a quién se dirigía.

LEA MÁS: Esto opinó Gustavo Alfaro sobre el rendimiento de Fernán Faerrón

“Y sigue la cumbia...”, dice la pedrada.

A pesar de su opinión y la de algunos aficionados que aseguraron que Faerron no va a cambiar, el timonel de la escuadra nacional contó en conferencia que está satisfecho con el trabajo del zaguero y con el compromiso que mostró en la cancha.

“Lo de Fernán para mí fue muy bueno; recientemente estaba hablando con él y le dije que tenía miedo que mordiera el freno. Me respondió: ‘no, profe, a él (salvadoreño) debieron expulsarlo’ y le di la razón”, comentó.

Cabe recordar que Mary Escalante se lleva muy bien y fue compañera en Conexión Fútbol de Paula Chavarría, exnovia de Faerron, con quien no quedó en los mejores términos.

Mary Escalante le mandó un filazo a Fernan Faerron