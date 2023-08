Melissa Durán lloró en vivo por una situación muy difícil

Melissa Durán no pudo evitar llorar en vivo

Una triste noticia emocionó hasta las lágrimas a la periodista de Multimedios, Melissa Durán, que no pudo evitar llorar en vivo durante el noticiero.

La noticia de que este jueves unos niños encontraron un feto en un río en la provincia de Heredia, puso en muy mal a la comunicadora, que no pudo ocultar su emoción al comentar la noticia con sus compañeros.

“Es la segunda vez que pasa en menos de un mes, el caso de Cartago topó con mejor suerte porque encontró una familia, pero en este caso no sabemos lo que pasó este bebé porque aunque le dicen feto, es un bebé y no sabemos quién es la madre”, mencionó emocionada.

LEA MÁS: Melissa Durán confesó que siempre soñó con ser mamá y adoptar más que estar casada o tener marido

Durán hizo un llamado a las mujeres que quedan embarazadas y no quieren tener hijos para que busquen otras opciones.

“Qué difícil situación, parece que hay mujeres, madres, que de pronto quedan embarazadas, tienen a sus bebés y no saben qué hacer, pero sí sé que hay otras opciones más allá de tirarlo. Me conmueve que estaba calientito, fue algo reciente y mientras tanto hay otras familias añorando un bebé y hasta quisiera decir, vean, regáleme ese bebé si quiere, pero no hagan estas cosas, y yo se que le duele a las mamás y papás”, dijo mientras se limpiaba las lágrimas.

La periodista se disculpó con el público y con sus colegas por ponerse a llorar, pero confesó que la noticia la superó completamente.

Meli quiso compartir el mensaje con sus seguidores y para ello compartió los vídeos de la transacción del noticiero, asegurando que nadie merecer morir de esa forma tan cruel y reiterando que si no quieren un bebé, se lo pueden dar a ella.