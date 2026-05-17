Melissa Mora dio importante paso como empresaria este sábado

Melissa Mora aseguró que “Sexy” representa uno de los sueños más importantes de su vida. (Instagram/La Nación)

La cantante y empresaria Melissa Mora vivió un día muy especial este sábado, luego de presentar oficialmente Sexy, su nueva fragancia, un proyecto que describió como uno de sus sueños más grandes hechos realidad.

Por medio de redes sociales, la ramonense compartió un emotivo mensaje en el que explicó que este perfume nació inspirado completamente en su personalidad, su esencia y en todo lo que representa una mujer segura de sí misma.

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“Hoy no solamente presento un perfume… hoy presento un sueño hecho realidad”, escribió.

Melissa aseguró que cada una de las notas del perfume fue escogida cuidadosamente con aromas que realmente la identifican y que buscó crear una fragancia que transmitiera sensualidad, elegancia, seguridad y empoderamiento femenino.

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“Quería crear un perfume que transmitiera sensualidad, elegancia, seguridad y esa energía femenina que deja huella sin necesidad de hablar demasiado”, comentó.

La empresaria también explicó que Sexy está inspirado en mujeres fuertes, trabajadoras y soñadoras que luchan todos los días por salir adelante y cumplir sus metas.

“Las mujeres sí podemos cumplir nuestros sueños. Sí podemos construir nuestras propias marcas, levantar nuestros proyectos y convertir nuestras ideas en algo real”, agregó.

Aunque ahora el lanzamiento se dio oficialmente este fin de semana, Melissa ya había presentado anteriormente dos perfumes llamados Sexy y Ángel en noviembre del 2023. Sin embargo, según contó hace unos días a La Teja, el proyecto tuvo que detenerse debido a una complicada situación personal que atravesó una de sus socias.

“El perfume se lanzó, pero sacamos muy pocas unidades porque en eso le pasó un problema a la socia mía, entonces tuvimos que parar todo y volverlo a lanzar ahorita”, explicó en aquella ocasión.

La cantante detalló que esta nueva etapa arrancó prácticamente desde cero y que trabajó cuidadosamente en la creación del aroma junto a una perfumista costarricense, mientras que los aceites y olores fueron elaborados en Dubái.

Además, confesó que este proyecto tiene un significado todavía más especial porque nació gracias a la inspiración y ayuda de su hermano Bernal, quien tiene más de 15 años trabajando en el mundo de la perfumería.

La cantante explicó que su nueva fragancia está inspirada en mujeres fuertes, seguras y empoderadas. (redes/Instagram)

De hecho, Melissa reveló anteriormente que gracias a un préstamo de él, logró abrir hace un año su propia perfumería en San Ramón, negocio donde también estará disponible esta nueva fragancia.

La artista aseguró que el perfume incluye notas de vainilla, jazmín, cherry y tonka, ingredientes que, según ella, representan sensualidad, elegancia y seguridad femenina.

Actualmente, “Sexy” ya se puede encontrar en distintas perfumerías del país.