MrBeast admite que está “en números rojos” pese a tener una fortuna millonaria

Aunque usted podría pensar que alguien con una fortuna estimada en 2.600 millones de dólares nada en efectivo, la realidad deMrBeastes distinta.

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, confesó que actualmente está “en números rojos” y que incluso ha tenido que pedir dinero prestado, pese a ser el creador de contenido mejor pagado del 2025, según Forbes.

El empresario digital lidera Beast Industries, un conglomerado valorado en unos 5.000 millones de dólares, que incluye marcas como Feastables, Lunchly, MrBeast Burger y su productora de videos virales. Solo en 2024, el grupo habría generado más de 400 millones de dólares en ingresos, según Infobae.

Sin embargo, el propio Donaldson explicó que su problema no es de patrimonio, sino de liquidez. Aseguró que su cuenta personal no refleja la magnitud de su fortuna, ya que la mayor parte de su riqueza está invertida en sus empresas y acciones que no puede convertir fácilmente en efectivo.

“Estoy pidiendo dinero prestado. Así de poco dinero tengo”, dijo en una entrevista. Incluso, reconoció que le pidió ayuda económica a su madre para cubrir gastos personales, como su boda.

El creador atribuye esta situación a su decisión de reinvertir prácticamente todo lo que gana. Según explicó, ha apostado fuerte por hacer crecer su imperio digital, al punto de asumir riesgos millonarios. Solo este año planea invertir cerca de 250 millones de dólares en producción de contenido.

Esa estrategia no siempre sale barata. Se informó que la división de medios de su empresa perdió más de 100 millones de dólares en 2024, principalmente por los altos costos de su programa “Beast Games”.

A pesar de eso, MrBeast no baja el ritmo. Su canal suma miles de millones de visualizaciones mensuales y su comunidad global ronda entre 460 y 600 millones de seguidores.

Además, mantiene una fuerte línea filantrópica. A través de su organización ha donado millones a causas humanitarias, alimentos y útiles escolares. También destina parte de sus ingresos mensuales a obras benéficas.

Ahora, el empresario planea expandirse al sector financiero con un nuevo proyecto enfocado en educación económica y asesoría sobre manejo de dinero.