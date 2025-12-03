Muere el rapero Poorstacy a los 26 años tras un misterioso incidente en Florida

El rapero Poorstacy, una de las voces más llamativas de la escena alternativa, falleció a los 26 años tras un incidente aún sin aclarar en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos.

El músico fue trasladado a un hospital luego de una emergencia en un hotel donde llevaba varios días hospedado.

Poorstacy tenía 26 años. (people en /People en Español)

El Departamento de Policía de Boca Ratón le confirmó a la revista People sobre el incidente.

Según las autoridades, recibieron una llamada desde un hotel en Boca Ratón por una emergencia médica. Poorstacy fue encontrado en la habitación, donde llevaba 10 días hospedado junto a una mujer y un niño pequeño. Fue trasladado a un hospital cercano, donde finalmente falleció.

Hasta ahora, no se ha revelado la causa oficial de la muerte, y la investigación continúa en curso. La Oficina del Médico Forense del Condado de Palm Beach no ha emitido un informe preliminar.

Poorstacy era muy querido. (Freepik/Freepik)

El artista había construido una reputación sólida por su estilo único que mezclaba emo rap, trap, punk rock y heavy metal, colaborando con grandes figuras como Travis Barker de Blink-182 y Oli Sykes, vocalista de Bring Me the Horizon.

Barker reaccionó de inmediato en redes sociales, donde publicó un video interpretando junto a Poorstacy la canción “Hills Have Eyes”, acompañado del mensaje: “Descansa en paz, nunca serás olvidado”.

El rapero también formó parte de la banda sonora de la película Bill & Ted Face the Music (2020), que posteriormente recibió una nominación al Grammy.

Fans, músicos y productores han llenado las redes sociales de mensajes de despedida, mientras esperan claridad sobre las circunstancias de su muerte.