Muere la cantante venezolana Floria Márquez en pleno show: “Se fue haciendo lo que más amaba”

La reconocida cantante y actriz Floria Márquez, una de las voces más queridas de Venezuela, murió este sábado 25 de octubre mientras ofrecía un concierto en Casa Anauco, en su natal Caracas.

Floria Márquez falleció a los 75 años. (people en español /Floria Márquez)

La artista de 75 años se encontraba interpretando la segunda canción del show, un espectáculo íntimo en el que rendía homenaje a los boleros que marcaron su carrera, cuando se desplomó en el escenario ante la mirada atónita del público.

Según People en Español, su esposo y productor musical, Pedro López, confirmó la noticia mediante un comunicado que conmocionó al mundo artístico:

“Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente. Aparentemente, por un ACV fulminante. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba”.

López también agradeció las muestras de cariño y prometió informar más adelante sobre las exequias de la intérprete, conocida por su estilo elegante, su potente voz y su entrega sobre el escenario.

Una vida entregada a la música

Floria Márquez fue llamada por muchos la “show-woman de Venezuela”, por su carisma y talento. Durante décadas interpretó boleros, baladas y música romántica que la convirtieron en una figura muy querida en Latinoamérica.

A lo largo de su carrera, compartió escenario con artistas de talla internacional como Armando Manzanero, Cheo Feliciano, Los Panchos y Lucho Gatica, dejando una huella imborrable en el público y en sus colegas.

En sus redes sociales, seguidores y compañeros del medio desbordaron mensajes de cariño y tristeza.

Su legado musical y artístico seguirá vivo en cada una de sus canciones, esas que, como su vida misma, estaban llenas de amor, sentimiento y entrega total al escenario.