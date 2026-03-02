Muere la influencer María Rita a los 25 años tras repentina crisis cardíaca

Falleció querida influencer de forma inesperada en su casa tras repentina emergencia médica. (captura /captura)

Si usted seguía a la influencer brasileña María Rita Rodrigues Silva, esta noticia le va a doler, y es que la joven falleció el pasado 21 de febrero, a los 25 años, luego de sufrir una emergencia médica que terminó en una grave complicación cardíaca.

En un inicio se habló de un problema de salud repentino, pero ahora su familia decidió contar con más detalle lo que pasó ese día.

Según explicaron en un comunicado, María Rita estaba en su casa con sus papás, haciendo algo que le encantaba: maquillando a su mamá. De pronto comenzó a quedarse sin aire y se desmayó en la cama. Sus padres y su novio la auxiliaron mientras llegaba la ambulancia que la trasladó al hospital.

Una vez en el centro médico, la joven sufrió cuatro paros cardíacos y no logró sobrevivir. Sus familiares detallaron que la causa fue una isquemia miocárdica aguda (reducción repentina y grave del flujo sanguíneo al músculo cardíaco) y un tromboembolismo pulmonar. También aclararon que no tomaba ningún medicamento y que todo ocurrió muy rápido.

Más allá del dolor, la familia quiso que usted recuerde a María Rita por la luz que transmitía. Contaron que estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida: se había graduado hacía pocos meses, tenía el trabajo que soñaba y estaba feliz en su relación sentimental.

Muere querida influencer en su casa luego de descompensarse. (captura /captura)

“Se fue feliz”, escribieron sus seres queridos, quienes la describieron como una joven intensa, amorosa y con una energía que contagiaba a todos a su alrededor.

En el mensaje también pidieron que no se queden con lo que pudo haber sido, sino con los recuerdos compartidos, las risas y las enseñanzas que dejó en quienes la conocieron. Además, agradecieron las muestras de apoyo y a quienes asistieron a darle el último adiós.