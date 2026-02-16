Muere Leo Rosas, exintegrante de La Voz México, a los 27 años

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse la muerte de Leo Rosas, quien alcanzó gran popularidad luego de su participación en La Voz México en 2019.

El artista falleció este domingo 15 de febrero a los 27 años.

La muerte de Leo Rosas generó múltiples mensajes de despedida en redes sociales. Foto: Marca (captu/captura)

Rosas se ganó el cariño del público mexicano al formar parte del equipo de Yahir, quien fue su coach durante la competencia.

LEA MÁS: Cantante urbano asesinado en San Sebastián grabó un video musical que anticipó cómo sería su muerte

Su potente voz y estilo interpretativo lo llevaron hasta el segundo lugar del programa, aunque para muchos (incluido su mentor) era el verdadero ganador de aquella edición.

LEA MÁS: Este es el último video musical que publicó joven cantante antes de ser asesinado: “La fe que se vive”

¿De qué murió Leo Rosas?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte. La familia del cantante pidió respeto y privacidad en medio del duelo, por lo que se espera que en las próximas horas o días puedan brindar más detalles.

En redes sociales, fanáticos y figuras del medio han compartido mensajes de despedida, recordándolo no solo por su talento, sino también por su calidad humana y la humildad con la que representó a Bolivia en escenarios internacionales.

Leo Rosas tenía 27 años y alcanzó gran popularidad tras su paso por La Voz México 2019. (La Marca /captura)

El mensaje de Yahir

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Yahir, quien lamentó profundamente la partida de su exalumno.

“No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona, mi Leo. Descanse en paz”, escribió el cantante mexicano.

Tras su paso por La Voz México, Leo Rosas continuó desarrollando su carrera artística, participando en conciertos y proyectos musicales que lo mantuvieron cercano a su público.

Hoy, quienes lo siguieron desde el reality lo recuerdan como una de las voces más destacadas de su generación y como un joven artista que logró dejar huella en poco tiempo.