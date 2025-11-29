Muere Raquel Escalante a los 28 años: presentadora guatemalteca pierde dura batalla contra el cáncer

La presentadora de TV Azteca Guate y modelo guatemalteca Raquel Escalante murió a los 28 años luego de luchar contra un cáncer agresivo que le fue detectado a inicios de este año.

Raquel Escalante brilló en televisión y certámenes de belleza desde muy joven. (instagram /Raquel Escalante)

Su partida provocó un profundo impacto entre televidentes, colegas y seguidores, quienes la recordaron como una mujer llena de energía, talento y determinación.

La presentadora guatemalteca enfrentó su enfermedad con enorme valentía. (instagram /Raquel Escalante)

Su familia confirmó que la batalla contra el cáncer inició a principios de 2024. (instagram /Raquel Escalante)

Según People en Español, Escalante murió este 28 de noviembre tras varios meses de enfrentar un cáncer que avanzó de manera acelerada.

La cadena TV Azteca Guate confirmó la noticia con un mensaje donde destacó su carisma, profesionalismo y la luz que transmitía en cada proyecto.

Originaria de Santa Rosa, Guatemala, Raquel construyó una carrera sólida en los certámenes de belleza internacionales. En 2017 quedó entre las finalistas de Miss City Tourism World, participó en Miss Tourism World en China y en 2021 obtuvo la corona de Miss Guatemala Intercontinental, logro que la catapultó como una de las representantes más admiradas del país.

Su paso por la televisión, sumado a su trabajo como modelo y actriz, la consolidó como un rostro respetado dentro del medio. Quienes compartieron con ella siempre resaltaron su disciplina y su enorme capacidad para conectar con el público.

La familia de Raquel reveló en una campaña de GoFundMe que su batalla contra el cáncer inició en febrero de 2024. En enero, al ver que la enfermedad avanzaba con rapidez, la joven solicitó apoyo económico para cubrir los gastos médicos, petición que conmovió profundamente a su comunidad digital. Meses antes, ella misma había contado en redes que, pese a haber estado en remisión, el cáncer había regresado y sería un proceso complejo de enfrentar.

Tras su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes de cariño, recuerdos y despedidas de parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo. Para muchos, Raquel deja un legado de valentía, fe y resiliencia que seguirá inspirando a quienes siguieron de cerca su historia.