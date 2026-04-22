Murió actriz de La Usurpadora y otras telenovelas que marcaron época

Karina Duprez participó en exitosas telenovelas como La usurpadora.

El mundo de las telenovelas vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de Karina Duprez, recordada por su participación en producciones icónicas como La Usurpadora.

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La noticia fue dada a conocer por Televisa Espectáculos, generando tristeza entre quienes siguieron su carrera por décadas.

Aunque no se dieron detalles específicos sobre la causa de su fallecimiento, se informó que la actriz enfrentaba problemas de salud.

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“Fiel a su deseo, no habrá velorio. Su cuerpo será cremado y el sábado se realizará una misa para rendirle homenaje junto a familiares y amigos cercanos”, informaron.

Duprez inició su carrera en los años 60 y se consolidó como una figura importante de la televisión mexicana. Además de su paso por La usurpadora, también participó en producciones como Rosa salvaje y Vivir enamorada, entre otras.

La actriz también destacó como directora en importantes producciones. (la teja tele/captura)

Su despedida se realizará mediante una misa, según su voluntad. Captura (la teja tele/captura)

Su talento también brilló detrás de cámaras, ya que dirigió exitosas telenovelas como Sortilegio y Esmeralda.

Además, fue una figura clave en la formación de nuevos talentos, guiando a actores que luego destacarían en la industria, como Diego Luna y Ludwika Paleta.

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Karina también llevaba el arte en la sangre, ya que era hija de la actriz Magda Guzmán y estuvo casada con el actor Carlos Ancira.

Su legado queda en la memoria de quienes disfrutaron sus personajes y en las generaciones que ayudó a formar.