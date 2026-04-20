Murió Patrick Muldoon, actor de “Melrose Place” y “Salvados por la campana”

Patrick Muldoon falleció este fin de semana. foto: La Vanguardia (Patrick Muldoon/Patrick Muldoon)

El actor Patrick Muldoon, recordado por su participación en la serie Melrose Place, falleció a los 57 años, según reportes de medios internacionales.

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De acuerdo con La Vanguardia, el intérprete murió el domingo 19 de abril tras sufrir un infarto en su residencia.

Una carrera marcada por la televisión

Muldoon se ganó el cariño del público por sus papeles en producciones muy populares. Uno de sus primeros trabajos fue en Salvados por la campana, donde tuvo una participación en sus inicios.

Sin embargo, su gran salto llegó cuando se integró a la serie Days of Our Lives, donde interpretó a Austin Reed, un personaje que marcó su carrera y que incluso retomó años después.

También destacó en “Melrose Place”, donde dio vida al villano Richard Hart, consolidándose como una figura reconocida en la televisión de los años noventa.

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Patrick Muldoon falleció a los 57 años tras sufrir un infarto. (Patrick Muldoon/Patrick Muldoon)

También brilló en cine

Además de su paso por la pantalla chica, el actor participó en películas como Starship Troopers, donde compartió elenco con la actriz Denise Richards, con quien además mantuvo una relación sentimental en esa época.

Aunque su relación terminó, ambos mantuvieron una buena amistad e incluso volvieron a trabajar juntos en proyectos recientes.

Lo recuerdan con cariño

Personas cercanas al actor lo describieron como alguien carismático, cercano y con una personalidad que dejaba huella en quienes lo conocían.

Destacaron su forma de ser, su sentido del humor y la manera en que conectaba con las personas, cualidades que lo hicieron destacar tanto dentro como fuera de la pantalla.

Su fallecimiento ha generado reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento que recuerdan su trayectoria y legado en la televisión.