Murió Shirley Raines, la activista que llevaba comida y dignidad a personas sin hogar en Los Ángeles

La activista tenía 58 años. Foto: People en Español (people/Shirley Raines)

Shirley Raines, la activista reconocida por apoyar a personas sin hogar en Skid Row, en Los Ángeles, Estados Unidos, falleció el pasado 27 de enero a los 58 años. Según People en Español, la información fue confirmada por la oficina forense del condado de Clark.

LEA MÁS: Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprenden al mundo con esta gran noticia

Raines murió en Las Vegas, según indicó un portavoz. La noticia también fue compartida por su organización, Beauty 2 The Streetz, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

LEA MÁS: Glenda Peraza recuerda uno de sus momentos más atrevidos en televisión costarricense

“Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de nuestra querida CEO y fundadora, Shirley Raines, conocida cariñosamente como Ms. Shirley. Esta pérdida es devastadora para el equipo y para las comunidades que atendemos”, publicó la organización.

La activista, madre de seis hijos y vecina de Long Beach, California, creó Beauty 2 The Streetz con el objetivo de llevar alimentos, productos de higiene y apoyo emocional a personas que viven en situación de calle en Skid Row, un sector del centro de Los Ángeles que abarca unas 50 cuadras y es considerado uno de los más afectados por la indigencia en Estados Unidos.

Raines se volvió muy popular en redes, donde acumuló millones de seguidores mostrando cómo repartía suministros y realizaba cambios de imagen a mujeres de la zona. Su intención era cambiar la percepción que muchas personas tienen sobre la falta de vivienda.

Shirley Raines era muy querida por la gente. Foto: People en Español (people/Shirley Raines)

En una entrevista con People en Español, en 2020, explicó que su objetivo no era solo dar ayuda material, sino transformar la narrativa alrededor de la indigencia. Señaló que no tener casa no significa no tener amor, familia o trabajo, y que la pobreza tiene muchas realidades distintas.

LEA MÁS: Avión desaparecido con 15 personas a bordo ya fue localizado; entre los pasajeros viajaba una figura política

Durante la pandemia del covid-19 su labor fue todavía más importante, ya que distribuyó mascarillas y desinfectante en momentos críticos para la ciudad de Los Ángeles.

Beauty 2 The Streetz destacó que Shirley dedicó su vida al servicio y que su impacto se sintió tanto en California como en Nevada. Su trabajo llevó recursos, dignidad y esperanza a miles de personas que enfrentan condiciones extremas.