Niños de Talamanca vivirán experiencia única junto a Dudly Lynch que promete robarse el corazón de todos

Los pequeños salieron de Talamanca a las 2 a.m. para vivir esta experiencia. (Dudly Lynch/Dudly Lynch)

Dudly Lynch se reunió con un grupo de niños de una escuela en Talamanca, protagonistas del reportaje “Héroes del bribri”, una iniciativa que busca visibilizar y mantener viva esta lengua indígena que forma parte de la identidad del país.

El encuentro no fue cualquier cosa. Para muchos de estos pequeños, el simple hecho de viajar ya se convirtió en una experiencia inolvidable.

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“Los recogimos a las 2 de la mañana para que conozcan San José, los vamos a llevar a Teletica, al museo y tenemos la fe que al mediodía puedan dar un concierto completamente en bribri en el estudio de Televisora de Costa Rica”, explicó el periodista.

Para ellos no es un paseo más. Es la primera vez que salen de Talamanca, lo que hace que cada detalle tenga un significado especial.

Los niños sueñan con conocer Teletica y el Parque Diversiones. (Dudly Lynch/Dudly Lynch)

Según contó el comunicador, en el camino han vivido momentos que dicen mucho más que cualquier discurso. Antes de la merienda, los niños en vivo hicieron una oración en bribri, reafirmando el valor de su idioma, sus raíces y su cultura.

También hay escenas que conmueven. Muchos de ellos no conocen San José y sueñan con visitar lugares como Teletica o el Parque Diversiones, algo que para usted puede ser cotidiano, pero para ellos representa un anhelo enorme.

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Y lo que para muchos pasa desapercibido, para ellos es pura magia.

“La experiencia de cruzar el túnel Zurquí fue algo mágico para ellos, tuvimos que repetirlo”, contó Lynch.

Ahora, con Dudly como puente, la idea es que toda esa vivencia llegue a la pantalla, no solo como un reportaje, sino como un mensaje claro: el idioma bribri sigue vivo gracias a nuevas generaciones que lo hablan con orgullo.