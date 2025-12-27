Padre de Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, rompe el silencio sobre la crisis que vive su hijo

Tylor Chase, recordado por su papel en El manual de supervivencia escolar de Ned, fue captado viviendo en las calles de Riverside, California. (Captura de video/Captura de video)

Joseph Mendez Jr, padre del exactor de Nickelodeon Tylor Chase, habló públicamente sobre la crisis que enfrenta su hijo y reveló los problemas de salud mental y adicción que han marcado su vida en los últimos años, luego de que imágenes del actor viviendo en la calle se hicieran virales.

“Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental. Además de la adicción, a Tylor se le ha diagnosticado trastorno bipolar y esquizofrenia, que requieren tratamiento médico constante”, comentó el hombre, de 60 años.

“Es una persona maravillosa cuando es Tylor”, agregó, al referirse al contraste en la personalidad de la exestrella cuando está estabilizado.

Joseph Mendez Jr., padre del exactor, rompió el silencio y habló sobre los problemas de adicción y salud mental que enfrenta su hijo desde hace más de una década. (O Globo/GDA)

Según relató el padre, el actor estuvo internado en un programa de rehabilitación en el estado de Georgia, donde mostró una mejoría temporal; sin embargo, al suspender la medicación, volvió a recaer en el consumo de sustancias.

“Recientemente, Tylor regresó a California para estar con su madre, con la esperanza de estabilizar su situación; sin embargo, pese al apoyo continuo, ha rechazado tratamiento y asistencia permanentes”, detalló.

La situación en las calles

El escenario que rodea hoy a Chase es desalentador. Según Infobae, el medio británico Daily Mail lo localizó en Riverside, a aproximadamente una hora al este de Los Ángeles, mientras revisaba el suelo detrás de una tienda 7-Eleven ubicada en una zona concurrida de la ciudad.

Daniel Curtis Lee, excompañero de elenco de Chase, intentó ayudarlo con hospedaje y alimentación, aunque el esfuerzo no tuvo un desenlace positivo. (Captura de video/Captura de video)

La estrella fue internada. (Facebook/Facebook)

Vestía una chaqueta impermeable morada visiblemente deteriorada, una camiseta tipo polo de los LA Raiders en mal estado y un pantalón holgado con estampados de personajes de Rugrats. Sus manos presentaban heridas y ampollas, además de suciedad acumulada bajo las uñas.

En conversación con el medio, Chase afirmó que mantiene comunicación con su madre, Paula Moisio, agente inmobiliaria, y que recibe ayuda ocasional de familiares, amigos e incluso personas desconocidas. También se refirió a su consumo y a los medicamentos que asegura tomar: dijo que le gusta vapear y mencionó fármacos como Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin y Zoloft, supuestamente recetados por un psiquiatra; sin embargo, negó padecer trastornos mentales graves.

Chase aseguró que actualmente no se considera en una situación de indigencia activa y que tiene la intención de visitar pronto a su padre en el estado de Georgia.

Conductas del actor con la policía

Aunque las autoridades señalan que no presenta conductas agresivas, la Policía de Riverside confirmó que suele rechazar las propuestas para ser trasladado a albergues temporales.

Además, registra varios antecedentes judiciales desde agosto de 2023, principalmente por robos en comercios y por encontrarse bajo los efectos de sustancias controladas.

“Durante todas nuestras interacciones, ha sido cordial y cooperativo con nuestros oficiales”, indicó Ryan Railsback, vocero del Departamento de Policía de Riverside.

Ayudas para la exestrella

El padre de Chase contó de un esfuerzo conjunto y señaló que había mantenido conversaciones para coordinar una ayuda, aunque reconoció que la decisión final dependía de su hijo.

La última ayuda fue de Daniel Curtis Lee, excompañero de Tylor Chase en El manual de supervivencia escolar de Ned. El actor lo invitó a comer, lo ayudó a hospedarse en un hotel y ha intentado mantenerse cerca de él, pese a las dificultades.

Sin embargo, el intento no tuvo un final positivo. A través de un video en TikTok, Curtis Lee relató que horas después de alojarlo recibió una llamada del hotel alertando sobre daños en la habitación.

El actor reconoció que la familia de Chase ya le había advertido que ayudarlo solía terminar mal, pero aun así decidió intentarlo.

Su futuro

Chase ahora permanecerá ahora en observación médica por al menos 72 horas antes de iniciar un tratamiento integral de rehabilitación en Estados Unidos. La esperanza de su entorno es que este sea el primer paso hacia su recuperación.

Caso similar con Luis Lauretto

Un caso similar en Costa Rica es el de Luis Lauretto, expresentador de VM Latino y conocido por su pasión por el rock, quien muestra una recuperación positiva meses después de haber sido rescatado de una dura condición de calle en San José.

En Costa Rica, el caso de Luis Lauretto es citado como un ejemplo de recuperación tras haber vivido una dura condición de calle. (Redes /Instagram)

Luis Lauretto, "Laurito", expresentador de VM Latino vivió situación de calle. (Redes /Instagram)

Luis Lauretto volvió a la radio. (Cortesía Luis Laurito/Cortesía Luis Laurito)

El comunicador atravesaba una situación marcada por el alcoholismo, lo que llevó a amigos y excompañeros del canal musical a unirse para ayudarlo e ingresarlo en un centro de rehabilitación. Hoy, tras diez meses de tratamiento, Lauretto luce recuperado, de buen ánimo y ya inició un regreso paulatino a la radio. Su mejoría ha sido celebrada por figuras cercanas y seguidores, quienes destacan el avance en esta nueva etapa de su vida.