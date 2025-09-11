Patricia Figueroa vuelve a la televisión, acá le contamos a cuál canal va

Patricia Figueroa fue invitada a un programa de Multimedios. (Instagram/Instagram)

Patricia Figueroa vuelve a la televisión tras renunciar a Repretel, sorprendiendo a sus seguidores con su esperado regreso a las pantallas.

Y es que este viernes 12 de setiembre, la querida expresentadora estará de invitada en el programa La Revista de Multimedios, canal 8, así lo dieron a conocer ellos mismos por medio de Facebook.

Patricia Figueroa estará en La Revista de Multimedios. (Archivo LT/Archivo LT)

“Este viernes, La Revista recibe a una invitada muy especial: Patricia Figueroa. Una comunicadora talentosa y referente de la pantalla nacional nos acompañará en una mañana distinta, llena de buena charla, experiencias y reflexión para despedir la semana”, comentaron.

Recordemos que el programa inicia de 7 a.m., a 10 de la mañana y han estado invitado figuras de la televisión para que los acompañen, hace unos días estuvo Edgar Silva.