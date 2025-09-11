Teleguía Farándula

Patricia Figueroa vuelve a la televisión, acá le contamos a cuál canal va

Patricia Figueroa estará en un programa de Multimedios

Por Fabiola Montoya Salas
Patricia Figueroa presumió en las últimas horas lo bella y grande que está Estefania Madrigal, su única hija y la de su esposo Arnoldo Madrigal.
Patricia Figueroa fue invitada a un programa de Multimedios. (Instagram/Instagram)

Patricia Figueroa vuelve a la televisión tras renunciar a Repretel, sorprendiendo a sus seguidores con su esperado regreso a las pantallas.

Y es que este viernes 12 de setiembre, la querida expresentadora estará de invitada en el programa La Revista de Multimedios, canal 8, así lo dieron a conocer ellos mismos por medio de Facebook.

Patricia Figueroa está feliz porque retomó lo que por años no pudo hacer por su trabajo en Repretel, televisora de la que fue su figura principal durante 26 años.
Patricia Figueroa estará en La Revista de Multimedios. (Archivo LT/Archivo LT)

“Este viernes, La Revista recibe a una invitada muy especial: Patricia Figueroa. Una comunicadora talentosa y referente de la pantalla nacional nos acompañará en una mañana distinta, llena de buena charla, experiencias y reflexión para despedir la semana”, comentaron.

Recordemos que el programa inicia de 7 a.m., a 10 de la mañana y han estado invitado figuras de la televisión para que los acompañen, hace unos días estuvo Edgar Silva.

