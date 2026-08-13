Periodista arma polvorín en redes al confesar que una famosa Miss Costa Rica la bloqueó

María Jesús Rodríguez dejó a sus seguidores con la curiosidad tras revelar que una exmiss Costa Rica la tiene bloqueada. (redes/Instagram)

La periodista María Jesús Rodríguez, del canal del trencito, puso a sus seguidores a hacer memoria luego de revelar que una exmiss Costa Rica la tiene bloqueada en redes sociales.

Rodríguez compartió en su cuenta de TikTok un video siguiendo uno de los trends que circulan en la plataforma, en el que las personas bromean sobre qué pasaría si Netflix hiciera un documental sobre sus vidas.

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La comunicadora aprovechó la tendencia para soltar una confesión que rápidamente llamó la atención.

“Preparándome para cuando Netflix me pregunte por qué una exmiss Costa Rica me tiene bloqueada”, escribió sobre el video.

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Pero eso no fue todo. En la descripción de la publicación, Rodríguez dejó entrever que la reina de belleza no sería la única persona que la ha bloqueado, pues aseguró que podría hacer varios videos contando situaciones similares.

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La periodista María Jesús Rodríguez contó en TikTok que una famosa exmiss Costa Rica la bloqueó. (captura/captura)

La confesión hizo que varios de sus seguidores se pusieran curiosos y le pidieran que contara qué fue lo que pasó.

“Story time, por fa”, “pase el chisme” y “soy todo oídos” fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Sin embargo, la periodista decidió mantener el misterio y no reveló cuál exmiss Costa Rica la bloqueó ni qué ocurrió entre ellas.

Así que, por ahora, sus seguidores tendrán que quedarse con la duda y esperar a ver si Rodríguez finalmente se anima a contar el famoso story time.