Priscilla Robert le hizo un nudo a más de uno al contar que su papá falleció

Con la voz entrecortada, la creadora de contenido Priscilla Robert abrió su corazón y confesó entre lágrimas que su papá falleció, una noticia que dejó a muchos de sus seguidores con un nudo en la garganta.

“Ayer (viernes) a las 10:30 de la noche mi papá se fue de este mundo, falleció”, expresó muy triste la influencer, quien se ha ganado el cariño del público por sus videos de promociones de comida en redes sociales.

Priscilla Robert compartió con tristeza la noticia del fallecimiento de su papá. (captu/La Teja)

Robert explicó que, probablemente, en sus próximos contenidos se note algo más apagada debido a la situación emocional que atraviesa.

Creadora de contenido tica contó que perdió a su papá.

“A mi papá le gustaba mucho ver TikTok y especialmente mis videos. Siempre les enseñaba a sus amigos, familiares y conocidos lo que yo hacía. Se sentía feliz por eso. Ojalá que desde el cielo me pueda ver y sepa que lo quiero mucho. Todo fue muy repentino, me siento en shock, no sé cómo asimilarlo”, confesó.

La influencer costarricense también compartió que siente un vacío profundo en el pecho, un dolor que, según dijo, no le desearía ni a su peor enemigo.

“Mi papá fue una persona muy cariñosa. Mis papás estuvieron más de 30 años casados y estamos pasando un duelo bastante duro. Lo único que espero es que se haya podido reencontrar con mi abuelita y mi hermana, que nos cuiden desde allá arriba y que sepa que siempre lo voy a tener en mi corazón”, expresó conmovida.

Decenas de personas le enviaron mensajes de cariño y apoyo en redes sociales. (captu/La Teja)

Tras compartir la noticia, decenas de seguidores llenaron sus redes con mensajes de aliento: “Espero que Dios les dé fuerza y consuelo”. “Yo también pasé por un duelo muy parecido y te entiendo”. “Mi papá tiene ocho meses de fallecido y aún no lo supero”, fueron algunos de los comentarios que recibió la tica.

De parte del equipo de La Teja, le enviamos nuestras más sinceras condolencias a Priscilla y su familia.