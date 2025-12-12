Querido actor y presentador de televisión falleció después de un programa en vivo

El mundo de la televisión y el entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de Gaspar Valverde, actor, conductor y humorista uruguayo, quien falleció a los 50 años luego de concluir la emisión del programa Fuera de lugar.

Según informaron medios uruguayos, el artista sufrió una descompensación en su domicilio tras finalizar el show de streaming en el que participaba, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico.

Una vez internado, los médicos le diagnosticaron un aneurisma cerebral. Con el paso de las horas, su estado de salud se deterioró de forma progresiva hasta sufrir un derrame cerebral, que finalmente causó su fallecimiento.

Antecedentes médicos que marcaron su vida

Gaspar Valverde falleció a los 50 años tras una descompensación ocurrida luego de su programa.

De acuerdo con el diario El País de Uruguay, Valverde ya había atravesado episodios de salud en los últimos años. En 2024 sufrió otra descompensación mientras realizaba el programa Imperfectos, de la cual logró recuperarse tras varios días de reposo.

En 2022, fue diagnosticado con un carcinoma en la nariz, por el cual tuvo que ser operado. Un año después, durante el cumpleaños de una de sus hijas, volvió a perder el conocimiento. En distintos momentos de su vida, el comunicador reconoció haber padecido depresión y alentó públicamente a buscar ayuda profesional. “Soy una persona muy sensible”, admitió en una ocasión.

Un adiós marcado por el amor a sus hijas

La noticia generó una ola de mensajes de despedida entre colegas, seguidores y televidentes. Uno de los más emotivos fue el de su exesposa Karina Vignola, madre de sus dos hijas, quien le dedicó unas palabras a través de redes sociales.

“Hoy te despedimos con el alma rota de dolor. Solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas que llegaron con tanto amor. Siempre vas a estar en nuestros corazones”, escribió, asegurando que el artista se fue amando profundamente a sus hijas.

