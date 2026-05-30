¿Quién es Vanessa Pulgarín? La colombiana que conquistó la corona de Miss Grand All Stars 2026

La colombiana superó a 56 candidatas durante la competencia en Tailandia. (Vanessa Pulgarín/Vanessa Pulgarín)

Vanessa Pulgarín se convirtió este fin de semana en uno de los nombres más comentados del mundo de los concursos de belleza luego de coronarse como la gran ganadora del Miss Grand All Stars 2026, certamen internacional que reunió a decenas de reinas en Bangkok, Tailandia.

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La colombiana logró imponerse ante 56 participantes y se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar esta competencia, que celebró su edición inaugural este año.

Pero, ¿quién es la mujer que se llevó la corona?

Pulgarín es una modelo, empresaria e influencer nacida en Medellín, Colombia, que desde hace varios años ha construido una sólida trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza.

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Vanessa Pulgarín es modelo, empresaria e influencer originaria de Medellín. (Vanessa Pulgarín/Vanessa Pulgarín)

La reina destacó por sus altas calificaciones durante el certamen. (Vanessa Pulgarín/Vanessa Pulgarín)

A lo largo de su carrera ha participado en distintos concursos nacionales e internacionales, experiencia que le permitió llegar a Tailandia como una de las candidatas favoritas para quedarse con el título.

Además de su trabajo como modelo, también se ha desarrollado como creadora de contenido digital y emprendedora, acumulando una importante comunidad de seguidores en redes sociales.

Según detalló el medio colombiano Minuto60, Vanessa destacó durante toda la competencia gracias a sus altas calificaciones, seguridad en pasarela y capacidad para desenvolverse ante el jurado, aspectos que terminaron inclinando la balanza a su favor.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su participación en el Bare-Face Challenge, una prueba donde las concursantes debían mostrarse sin maquillaje. Allí obtuvo una de las puntuaciones más altas de la competencia.

También brilló en la pasarela en traje de baño y durante la ronda de preguntas, donde respondió en inglés sobre los valores que considera fundamentales para inspirar a otras personas.

Su respuesta, centrada en la disciplina, la perseverancia y la autenticidad, fue una de las más aplaudidas de la noche.

La gran final estuvo llena de emoción y terminó con Vanessa celebrando una victoria que muchos expertos ya anticipaban desde las primeras etapas del concurso.

Con esta corona, la antioqueña no solo suma un importante logro personal, sino que también le da a Colombia un nuevo título internacional en el competitivo mundo de los certámenes de belleza.