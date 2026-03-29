Se ganaba la confianza de hombres mayores y luego los robaba: famosa modelo ahora enfrenta graves cargos

La modelo e influencer habría usado aplicaciones de citas para acercarse a sus víctimas y luego cometer los robos, según las autoridades. (Adva Lavie/captura)

Si usted cree que en una app de citas solo se puede topar con corazones rotos o malas experiencias, esta historia le demuestra que la cosa puede ir mucho más allá.

Una famosa modelo e influencer de Los Ángeles terminó en serios problemas con la justicia luego de ser acusada de, supuestamente, conquistar a hombres mayores por internet para después robarles.

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La mujer señalada es Adva Lavie, de 28 años, quien también es conocida como Mia Ventura, nombre con el que se ha movido en redes sociales, plataformas para adultos y medios internacionales.

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La modelo ha aparecido en revistas tan conocidas como Playboy y Penthouse, además de promocionarse como figura de OnlyFans, pero ahora su nombre no está dando de qué hablar por fotos ni contenido sensual, sino por un caso judicial bastante pesado.

Adva Lavie, también conocida como Mia Ventura, enfrenta varios cargos graves por supuestamente robarles a personas que conoció por internet. (Adva Lavie/captura)

Según informó la Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles, Lavie fue llevada a juicio el pasado 23 de marzo, luego de ser relacionada con varios robos en viviendas de personas que habría conocido por internet.

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De acuerdo con People en Español, entre 2023 y 2025, la influencer habría usado aplicaciones de citas y redes sociales para acercarse a sus víctimas, generar confianza y luego aprovechar esa cercanía para cometer los robos.

Según las autoridades, los principales afectados habrían sido hombres mayores con dinero, aunque también figuran mujeres jóvenes entre las personas perjudicadas en el área de Los Ángeles.

O sea, mientras algunas personas entraban a esas plataformas buscando compañía o una cita, según la acusación, ella habría tenido otro plan completamente distinto.

La Fiscalía detalló que Lavie enfrenta seis cargos por delitos graves. Entre ellos aparecen dos cargos por uso no autorizado de información personal identificativa, dos cargos por gran robo, un cargo por robo residencial en primer grado con persona presente y otro por robo residencial en primer grado.

Desde octubre del año pasado, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles había emitido una alerta pública porque detectives de la estación de Malibu/Lost Hills la estaban buscando por su presunta relación con una serie de robos residenciales en distintas zonas del condado.

Ahora, con el proceso judicial caminando, el asunto ya tomó otro nivel.

Aunque la acusación es seria, por ahora Lavie permanece fuera de custodia. Eso sí, no puede hacer lo que le dé la gana, porque debe usar monitor electrónico en el tobillo y además tiene la orden de mantenerse alejada de las víctimas mencionadas en el caso.

También se informó que, anteriormente, la influencer se declaró no culpable de todos los cargos.

Su próxima cita con la justicia será el 6 de abril, fecha en la que está previsto que avance el proceso en su contra.

Si al final la declaran culpable por todos los cargos, la modelo podría enfrentarse a una condena de hasta 11 años y ocho meses en prisión estatal.

Por ahora, no está claro si ya contrató a un abogado que hable públicamente en su defensa.

Lo cierto es que esta historia, que fácilmente parece sacada de una serie de crimen, lujo y engaño, hoy tiene a una figura conocida del mundo del modelaje y las redes metida en un broncón legal que podría salirle carísimo.