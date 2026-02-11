Sebas Guillem toca fibras con emotiva canción para su hermano fallecido

Sebas Guillem compartió en redes un adelanto de “En mis sueños”, tema dedicado a su hermano Jaime. (Melissa Fernández)

Sebas Guillem volvió a demostrar que la música también puede convertirse en refugio. El artista presentó uno de los temas más personales de su carrera, una canción dedicada a su hermano Jaime Guillen, quien falleció en enero del 2023 y que era muy conocido en TikTok.

“Por siempre en mi corazón, en mi mente y en mis sueños hermano mío. Te amo Jaime y te dedico esta canción, y a todas las personas que han perdido a un ser querido. ‘En mis sueños’ pronto estará disponible en plataformas”, escribió el cantante al compartir un clip en redes sociales acompañado de varios videos junto a su hermano.

En el adelanto se escucha parte de la letra: “Anoche estuviste en mis sueños, despierto y tú ya no estás, quisiera abrazarte de nuevo y cuando lo intento te vas. Hay tantos recuerdos que tengo, pero hay fotos que nunca podré agregar”. La estrofa no tardó en tocar el corazón de quienes han pasado por una pérdida similar.

Sebas Guillem y su presentación en Got Talent de España

Una de las primeras en reaccionar fue Ginnés Rodríguez, quien le comentó que la canción estaba preciosa y que tocaba el alma. También varios seguidores compartieron sus propias historias. “Qué hermosa manera de cantarlo. Perdí a mi esposo hace un año y medio y aquí estoy, aún esperando que entre por la puerta y que todo esto sea solo un sueño”, escribió una usuaria.

Jaime Guillem dejó una huella importante en redes sociales y su partida marcó profundamente al cantante. No es la primera vez que Sebas convierte el dolor en arte. Junto a su hermano compuso el tema “Joy”, canción que interpretó recientemente en el programa Got Talent España, presentación con la que logró conmover al jurado y llevarse el pase de oro.

Ahora, con su nueva pieza, Sebas vuelve a rendir homenaje desde el escenario y deja claro que el amor por su hermano sigue más vivo que nunca.