Shakira confesó cómo descubrió el engaño de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué (La Nación de Argentina)

Shakira es la portada de la edición 2023 de los 50 más bellos de la revista People, razón por la que dio una emotiva entrevista en la que contó cómo se enteró de la infidelidad de su expareja, Gerard Piqué.

Aunque en un principio se decía que la cantante había descubierto que Piqué le fue infiel con Clara Chía, porque la joven se comía su mermelada favorita cuando ella estaba lejos, la cantante aclaró que fue por medio de la prensa.

En la entrevista contó todo el dolor que sintió al enterarse de la tradición del exdefensor del FC Barcelona, que se juntó con la hospitalización de su padre en una unidad de cuidados intensivos.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI, pensé que no sobreviviría a tanto”, recordó con dolor.

La colombiana agregó que fue difícil no tener los consejos y amor de su padre cuando más lo necesitaba, en medio de su separación con Piqué.

“El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

Ya la artista superó esa complicada etapa, su padre está mejor de salud y solo buscar seguir sanando en su nueva vida en Miami y con sus vacaciones en Costa Rica.