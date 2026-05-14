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Shakira, Madonna y BTS protagonizarán el show de medio tiempo de la final del Mundial, ¿durará solo 15 minutos?

La final de la Copa del Mundo 2026 hará historia con un espectáculo al estilo Super Bowl en pleno partido

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Por Fabiola Montoya Salas
Shakira lució eufórica durante su concierto en Brasil. Su energía fue contagiosa.
Shakira será una de las estrellas del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

La final del Mundial 2026 no solo promete emociones en la cancha, también fuera de ella. Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS serán los encargados de encender el primer show de medio tiempo en la historia de una final mundialista.

Por primera vez, la final del torneo tendrá un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, y no será cualquier cosa: contará con tres pesos pesados de la música mundial como Shakira, Madonna y BTS.

La esperada final se jugará el 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se espera que millones de personas estén pendientes tanto del partido como del espectáculo.

Según información de CNN Deportes, este innovador show será producido por la organización Global Citizen, con el respaldo de la FIFA, y además tendrá un fin benéfico.

El evento apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación y al fútbol para niños en todo el mundo.

De hecho, durante todo el torneo se donará un dólar por cada entrada vendida para impulsar esta causa.

El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'.
La final se jugará en el estadio MetLife, en Nueva Jersey. (Weverse/Weverse)

Un Mundial histórico

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio en Ciudad de México y se disputará en varias sedes de Estados Unidos, Canadá y México.

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Además del show de medio tiempo, la FIFA ya adelantó que la inauguración también estará cargada de estrellas.

El encargado principal será el reguetonero J Balvin, quien estará acompañado por artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

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Madonna Akeem Morris
El evento tendrá un fin benéfico para apoyar la educación infantil. (IG Madonna )

¿Alcanza el tiempo?

Uno de los temas que ya genera conversación es si el show de medio tiempo obligará a cambiar las reglas del fútbol.

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Actualmente, el descanso entre el primer y segundo tiempo no debe superar los 15 minutos, por lo que no está claro si harán ajustes para darle espacio a este espectáculo.

Lo que sí es seguro es que la FIFA quiere llevar el Mundial a otro nivel, combinando deporte y entretenimiento a lo grande.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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