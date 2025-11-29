Stephanie Soto rompe en llanto por la muerte de su amiga Raquel Escalante

La presentadora tica Stephanie Soto, radicada en Guatemala, no pudo contener el dolor al enterarse de la muerte de su amiga y compañera de elenco Raquel Escalante quien falleció este viernes tras luchar contra un cáncer.

Stephanie Soto compartió un emotivo mensaje tras la muerte de Raquel Escalante. (Stephanie Soto/Stephanie Soto)

Soto, quien forma parte del mismo equipo de trabajo en el que laboraba Raquel Escalante, compartió un mensaje cargado de tristeza en sus redes sociales. Junto a un video donde aparecen juntas, la tica expresó que la noticia la dejó completamente destrozada.

La presentadora recordó la energía y nobleza que caracterizaban a Raquel Escalante. (instagram /Raquel Escalante)

“Despiértenme de este pésimo sueño. Mi bebé, mi reina, mi Raquel. Qué será de este mundo sin su nobleza? ¿Qué haré yo sin ti? Quién me dirá que te amo con ternura? ¿Qué será de tus perritos sin ti? Raquelita tú no por favor”, escribió la presentadora en Instagram.

Soto quien en su momento fue parte del elenco del existinto programa Combate, aseguró que aún no logra asimilar la partida de su amiga, pues siente que la necesitaba a su lado.

“Necesito seguir escuchándote, verte maquillándote, contagiando a tu alrededor con tu energía, mi reina tú no, necesito tus abrazos. Tengo mi corazón hecho pedazos, pero entre lágrimas le pedí a nuestro papá Dios que te reciba con los brazos abiertos y una gran fiesta porque mereces una vida eterna allá arriba, llena de colores y alegría, así como tú eras y cómo te recordaré siempre. Te amo”, concluyó.

Desde La Teja le enviamos un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias en este momento tan duro para ella y para la familia de la presentadora.