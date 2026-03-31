Tico que se robó el show con Ivy Queen reveló lo que ella le dijo antes de bailar con él

Ivy Queen estuvo en el FIA. (Rafael Pacheco Granados)

Lo que empezó como una espera de horas bajo el sol para ver a Ivy Queen terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emocionantes de la noche para un joven tico, quien no solo logró subir a la tarima con la artista, sino que también se volvió viral tras compartir el video de su inesperado baile con la Caballota.

Se trata de José Vargas Martínez, un joven de 28 años y vecino de Ciudad Colón, quien vivió una experiencia que jamás olvidará, durante la presentación de la reguetonera este domingo en el Festival Internacional de las Artes (FIA).

El muchacho contó que desde que vio el cronograma del festival supo que no se podía perder el show de Ivy Queen, una de las artistas más esperadas del cierre.

José Vargas aprovechó el momento.Cortesía (José Vargas Martínez/José Vargas Martínez)

El fanático esperó durante horas para ver a la artista en el cierre del FIA. (José Vargas Martínez/José Vargas Martínez)

El joven de Ciudad Colón se volvió viral tras compartir su baile con Ivy Queen desde la tarima. (José Vargas Martínez/José Vargas Martínez)

“Desde que supe el cronograma del FIA de este año, sabía que no me lo podía perder. Tenía que ver a la Diva”, recordó.

Aunque había hecho planes para ir acompañado, al final terminó llegando solo. Aun así, eso no lo frenó y decidió guardar campo desde las 12 del mediodía, bajo un fuerte sol y junto con un montón de fanáticos que también esperaban ver a la cantante.

“Ya había mucha gente esperando bajo un sol tremendo, pero todos estábamos contentos de esperar a la reina”, relató.

Para el vecino de Colón, la experiencia fue mucho más que un simple concierto.

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José estuvo bajo el sol por horas. cortesía (José Vargas Martínez/José Vargas Martínez)

“Fue una experiencia absolutamente inolvidable, de esas que te marcan el corazón para siempre. Sin duda, fue la mejor noche y el cierre perfecto del festival”, expresó.

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Pero lo que terminó de volver loca a la gente en redes fue el momento en que el joven subió a la tarima y bailó con la artista una de sus canciones más icónicas: La batidora de don Omar y Ivy Queen.

Según contó, Ivy le agarró la mano dos veces y justo antes de bailar le soltó una frase que no se le va a olvidar.

“Me dijo: ‘No me quedes mal’”, contó entre risas. Y por eso no dudó en cumplirle.

“Claramente, se ve la expresión de satisfacción al terminar mi baile”, aseguró a La Teja.

José explicó que sabía que esos momentos duran segundos, así que aprovechó para pedirle a uno de los bailarines que le grabara con su celular desde la tarima. Gracias a eso, logró capturar el instante exacto que luego se hizo viral.

Más allá del video, el joven asegura que lo que vivió esa noche fue profundamente especial.

“Tener la oportunidad de subir a la tarima y bailar una de sus canciones más icónicas fue como cerrar un círculo en mi vida”, concluyó.