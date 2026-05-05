Trágico final: periodista muere en incendio junto a su madre

Autoridades investigan las causas del siniestro. (Yolaine Díaz/Yolaine Díaz)

La periodista dominicana Yolaine Díaz, reconocida por su trabajo con People en Español, falleció en un devastador incendio ocurrido en un edificio de apartamentos en Nueva York.

La tragedia se registró en la zona de Inwood, en el alto Manhattan, donde también perdieron la vida su madre, Ana Mirtha Lantigua, así como una tercera persona.

Un incendio que avanzó en minutos

De acuerdo con las autoridades, el fuego se originó en el primer piso del edificio, de seis niveles, y se propagó rápidamente por la escalera interna hasta alcanzar el techo.

La emergencia obligó a movilizar cerca de 200 bomberos, quienes trabajaron para controlar las llamas.

Además de las tres víctimas mortales, al menos 14 personas resultaron heridas y decenas de familias quedaron sin hogar.

Intentaron escapar, pero no lo lograron

Yolaine Díaz murió en un incendio en Nueva York junto a su madre. (Yolaine Díaz/Yolaine Díaz)

La periodista trabajó por más de 15 años con People en Español (Yolaine Díaz/Yolaine Díaz)

People detalló que Yolaine Díaz y su madre murieron cuando trataban de huir del incendio.

Ambas quedaron atrapadas por el humo en la escalera del edificio, lo que les impidió continuar su escape.

El padrastro de la periodista sí logró salir con vida al utilizar la escalera de emergencia externa.

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Una carrera marcada por el crecimiento

Díaz, originaria de Bonao, República Dominicana, se trasladó a Nueva York siendo adolescente, donde estudió periodismo en Lehman College.

Su vínculo con People en Español se extendió por más de 15 años, medio en el que se inició como interna y fue creciendo hasta convertirse en editora digital en el área de moda y belleza.

De hecho, según destacó el propio medio People en Español, la periodista se caracterizaba por su autenticidad y su pasión por el mundo del entretenimiento y las celebridades latinas.

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Entrevistó a grandes figuras

A lo largo de su carrera, la comunicadora tuvo la oportunidad de entrevistar a artistas de talla internacional como Shakira, Jennifer López, Marc Anthony, Daddy Yankee y Rita Moreno, entre muchos otros.

Incluso, tras dejar la redacción en 2022, continuó colaborando con el medio y su última publicación se realizó apenas días antes del incendio.

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Investigación en curso

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas y continúan bajo investigación.

Medios internacionales han señalado que el edificio ya había sido reportado anteriormente por múltiples infracciones, lo que ahora forma parte del análisis de las autoridades.

La muerte de Yolaine Díaz ha causado conmoción entre colegas y seguidores, quienes hoy lamentan la partida de una comunicadora apasionada por su trabajo y su estilo de vida.