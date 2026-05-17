Vestuarista de Teletica a la que le mataron el perrito quedó con un gran sinsabor luego de acudir a Senasa

Gianni el perro de Sandra Carvajal. (redes/Instagram)

La reconocida vestuarista de Teletica Sandra Carvajal aseguró sentirse con un “sinsabor” tras la respuesta que recibió por parte del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), luego de denunciar el caso relacionado con la muerte de su perrito Gianni.

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Carvajal explicó a La Teja que sí interpuso una denuncia formal ante SENASA y que, al parecer, funcionarios de la institución ya visitaron la vivienda donde vive la perrita involucrada en el ataque ocurrido semanas atrás.

Sin embargo, la pareja del locutor Jorge Madrigal detalló que pidió un status del proceso, pero la respuesta no fue lo que esperaba, ya que fue únicamente mediante un correo electrónico y no por medio de un documento oficial.

“Espero un documento formal de SENASA que verifique lo que me dice ese correo”, comentó.

Según contó Sandra, en el correo le indicaron que durante la visita la perrita se encontraba “bien”, que estaba siendo entrenada y que incluso el entrenador estaba presente en ese momento.

Sandra Carvajal pidió que las personas no culpen a los animales por situaciones como la que vivió. (redes/Instagram)

Sandra Carvajal espera conocer más detalles técnicos sobre la visita realizada por SENASA. (redes/Instagram)

Sandra Carvajal afirmó que continuará pendiente del avance de la denuncia presentada. (Sandra Carvajal /Sandra Carvajal)

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Además, le señalaron que, supuestamente, era imposible que el animal sacara la cabeza por el portón para sujetar a Gianni (su mascota) y llevarlo hacia dentro de la propiedad.

Carvajal también aseguró que en el mensaje le indicaron que, aunque la perrita “no era peligrosa”, el dueño reforzaría el portón de la vivienda.

No obstante, la vestuarista confesó que todavía mantiene muchas dudas sobre el proceso y sobre algunos aspectos relacionados con el supuesto entrenamiento del animal.

“Me queda la duda si el entrenador es certificado, que ellos solicitaron esa documentación”, dijo.

Sandra agregó que espera recibir un informe formal donde se detalle el acta levantada durante la visita, así como todas las consideraciones técnicas relacionadas con el caso.

Además, señaló que pese a lo indicado en el correo, la perrita ya no volvió a estar en el jardín delantero de la vivienda y que el portón aparentemente continúa igual.

“Me queda un sinsabor de todo, porque a pesar de ese email, la perrita no volvió a estar en ese jardín delantero y el portón al día de hoy sigue sin arreglos”, comentó.

La vestuarista también aprovechó para hacer un llamado importante sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y pidió que las personas no culpen directamente a los animales.

“Los animalitos no tienen la culpa, son los dueños irresposables”, enfatizó.