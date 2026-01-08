Teleguía Imperdibles

El 2026 promete uno de los años astronómicos más impresionantes de la década: eclipses, lluvias de meteoros y un espectáculo planetario

Eclipses, alineaciones planetarias y lluvias de meteoros convertirán al 2026 en un año ideal para observar el cielo.

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Hillary Chinchilla Marín

El cielo del 2026 ofrecerá un calendario astronómico excepcional, con eventos que podrán ser observados tanto por aficionados como por observadores más experimentados, incluyendo eclipses, oposiciones planetarias, lluvias de meteoros y conjunciones visibles a simple vista, según portales especializados y universidades.

El cometa Lemmon cruzará el cielo de México y Centroamérica este octubre. No volverá a pasar cerca de la Tierra en los próximos 1.400 años.
El 2026 tendrá eclipses y lluvias de meteoros visibles en distintas regiones del mundo. (MARIANA SUAREZ/AFP)

Un año ideal para mirar al cielo

De acuerdo con el portal Star Walk, el 2026 destacará por la variedad y frecuencia de fenómenos visibles durante todo el año. Desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas señalan que estos eventos representan una oportunidad clave para la divulgación científica y la comprensión de los procesos físicos del universo.

Júpiter, eclipses y alineaciones planetarias

El año inicia con Júpiter como protagonista, alcanzando su oposición el 9 y 10 de enero, cuando se observará más grande y brillante. En febrero, seis planetas formarán una alineación aparente que será visible tras el atardecer.

Uno de los eventos más impactantes ocurrirá el 3 de marzo, con un eclipse total de Luna, conocido como “Luna de Sangre”, visible en amplias regiones del planeta. En agosto, el 12, se producirá un eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad cruzará Europa.

Lluvias de meteoros y encuentros celestes

Las Líridas en abril, las Perseidas en agosto y las Gemínidas en diciembre ofrecerán condiciones favorables para la observación. Destaca especialmente agosto, cuando las Perseidas coincidirán con luna nueva, garantizando cielos oscuros.

Además, el año incluirá conjunciones llamativas, como la de Venus y Júpiter en junio, y el acercamiento visual entre Marte y Júpiter en noviembre.

Fotografía de larga exposición de rastros estelares cruzando el cielo nocturno sobre un paisaje montañoso con un lago en primer plano.
Expertos destacan el 2026 como un año clave para la observación del cielo. (Canva/Canva)

Un cierre brillante para el 2026

El calendario astronómico cierra con las Gemínidas en diciembre y el solsticio de invierno, consolidando un año cargado de fenómenos que prometen cautivar tanto a científicos como al público general.

Nota realizada con ayuda de IA

