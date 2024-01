Periodista de CNN conmovió al mundo contar con poderoso mensaje que padece ruda enfermedad

Periodista de CNN Sara Sidner conmueve al mundo con su mensaje sobre el cáncer (Twitter)

La reconocida periodista y presentadora de CNN, Sara Sidner, conmovió al mundo al compartir, en una transición en vivo, un sentido mensaje para contar que tiene un cáncer avanzado.

La comunicadora tomó un espacio del noticiero para dar un mensaje de reflexión sobre la detección cercana del cáncer de mama.

Fue este lunes que protagonizó un momento que ya es viral en redes sociales.

“Al terminar nuestra transmisión, tengo un comentario personal que me gustaría compartir con ustedes. Quiero empezar pidiéndoles un gran favor, tómense un segundo, para recordar los nombres de ocho mujeres que conocen. Solo ocho. Cuéntenlas con los dedos”, empezó.

Lo hizo así para explicar que estadísticamente, una de cada ocho mujeres, tiene cáncer de seno.

“Yo soy una de cada ocho mujeres en mi grupo de amigas. No he estado enferma nunca, no fumo, raramente bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en estadio tres”, contó.

Entre lágrimas agregó que tiene fe porque una fase tres no significa que va a morir de una vez y ahora agradece y disfruta más las pequeñas cosas.

“Hay algo que nunca podría haber predicho que me pasaría. Le he dado gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida. Yo sigo locamente enamorada de esta vida y el mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora”, dijo en medio del llanto.

El mensaje se hizo viral y ella es tendencia en redes sociales porque muchas personas le han enviado mensajes de apoyo y agradecimiento.