Michelle Obama debuta como corista de Bruce Springsteen en concierto en España

No es de extrañarse que artistas de calibre se acompañen de otros músicos en escena para sorprender a sus fans en conciertos. El gran Bruce Springsteen ha tenido el detalle de colarse en presentaciones de artistas como The Killers, Paul McCartney y Coldplay pero la noche del viernes 28 de abril, él fue quien tuvo un detalle particular con su público: presentar una colaboración inesperada.

En su concierto en Barcelona, España, “El Jefe” se acompañó de nada menos que Michelle Obama, la exprimera dama de los Estados Unidos. En un momento alucinante, Michelle saltó al escenario con una pandereta y fue ovacionada por el público catalán.

La familia Obama y Bruce Springsteen tienen una amistad de años. Foto: AFP

La exprimera dama, además de tocar la pandereta, hizo los coros de la canción Glory days. Casualmente, Obama no estuvo sola: apareció junto a la actriz Kate Capshaw, pareja de Steven Spielberg; y la cantante Patti Scialfa, esposa de Springsteen.

Michelle asistió al concierto junto a su esposo Barack Obama, quien es conocido por ser un melómano y, además, un gran admirador de Bruce Springsteen. Además, ambos lanzaron en el 2022 un podcast juntos llamado Renegades: Born in the USA, donde comparten sus impresiones sobre música y política.

Desde hace días, la pareja había llegado a España con el propósito de asistir al show, pero nadie esperaba que el propio cantante subiera a Michelle a la tarima y ella se apuntara a cantar.

En esta imagen se puede ver a Michelle Obama pasando un gran rato como corista de Bruce Springsteen. Foto: Captura de pantalla

Según medios internacionales, el concierto que trajo de vuelta a Springsteen a territorio español fue un éxito rotundo y la aparición de Obama no hizo más que engrandecer la experiencia.

“Bruce Springsteen no pudo tener mejor regreso a España tras seis años de ausencia. El mito tenía cautivado al Barcelona. La noche, uno de los eventos más esperados del año, se convirtió en histórica y no defraudó durante las casi tres horas de concierto en el estadio Lluís Companys. Pero aún faltaba la guinda del pastel: Michelle Obama”, se lee en el portal EU News.

Bruce Springsteen recibió una Medalla de la Libertad cuando Barack Obama fue presidente. Foto: AFP.

La relación entre Springsteen y el matrimonio Obama data desde el 2008, cuando Barack se lanzó por primera vez a la presidencia. Springsteen tocó en varios de los primeros encuentros de su campaña política. Incluso escribió el tema principal de la campaña de Obama. Años más tarde, en el 2016, Barack le otorgó a Springsteen la Medalla Presidencial de la Libertad.