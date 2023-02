Actor de famosa serie turca llora la muerte de su madre al encontrarla entre los escombros

El reconocido actor turco Çağrı Çıtanak pasa un complicado momento, tras confirmar que su madre fue una de las víctimas fatales del terremoto que sacudió hace diez días a Turquía.

El actor de “Love is in the air” y su familia habían reportado a su madre, Nevber Yurdal, como desaparecida y este miércoles hallaron su cuerpo entre los escombros, sumándose a los más de 35 mil fallecidos.

La actriz y pareja del actor, Başak Gümulcinelioğlu, fue la encargada de confirmar la noticia con la prensa y los seguidores de ambos.

“Perdimos a nuestra madre, nuestras condolencias”, fue el mensaje de la artista.

Miles de fans de distintas partes del mundo le han enviado mensajes de apoyo a la pareja que son internacionalmente conocidos por sus personajes en exitosas series.