Actor de Marvel deja ver que vendrán un nueva secuela de su película

Puede que Marvel no esté pasando por su mejor momento. En 2019 tocaron la gloria y cerraron broche de oro años de desarrollo con Los Vengadores Endgame, pero desde ese momento sólo han venido en picada con series que no terminan de gustar y películas que parecieran no tener ni pies ni cabeza.

Marvel está apostando a una nueva generación de superhéroes para que lleven la batuta de los Vengadores. Foto: Disney+.

Y ni hablar del despido de Jonathan Majors, que interpretaba a Kang, el ex nuevo gran villano de Marvel; tras ser declarado culpable de agresión y acoso contra su expareja.

Pero este 2024 quieren hacer las cosas diferentes y están apostando por nuevos proyectos como la película Deadpool y Logan o Capitán América: Brave New World, de las cuales ya nos dieron los primeros vistazos. Acá pueden leer sobre ellos.

Pero resulta que hay otro proyecto, uno que han olvidado desde hace años, que podría ser su nueva apuesta: Shang-Chi 2.

Desde su lanzamiento en 2021, Shang-Chi pasó casi que desapercibida entre los fans y el mismísimo Marvel, que no sólo ha ignorado al personaje sin incluir en otras películas, sino que también las peticiones de una secuela de parte de los fans.

Pero el actor de Shang-Chi, Simu Liu, tiene buenas noticias y la red social Threads dedicó un espacio para responder a la pregunta de una posible secuela y sus palabras fueron: “Prometo que está sucediendo”.

LEA MÁS: ¿Cuáles son las siguientes películas que estrenará Disney? Acá le contamos

Ahora, es importante aclarar que tiempo atrás el mismo Liu admitió que Marvel seguía retrasando la película e incluso hubo un momento en que estaba bastante decepcionado y pesimista sobre una posible secuela.

Pero todo apunta a que las cosas van viento en popa.

Shang-Chi fue la introducción del primer superhéroe asiático de Marvel y contaba la historia de cómo Shang-Chi se tiene que enfrentar a su padre, el líder de una organización terrorista de miles de años.