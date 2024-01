Barbie y La sociedad de la nieve sobresalen entre los nominados a los Premios Óscar 2024

La Sociedad de la nieve es una de las películas nominadas a los premios Óscar (Netflix)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este martes la esperada lista de nominados a los Premios Óscar 2024, donde destaca “La Sociedad de la nieve”.

La academia ya dio la lista oficial de nominados al máximo reconocimiento de cine del mundo, los Óscar, donde todos quieren estar, pero solo pocos lo hacen.

Tal y como muchos lo esperaban la cinta, basada en la historia real de la tragedia de los Andes, “La sociedad de la nieve” fue nominada a mejor película internacional (fuera de Estados Unidos), Barbie y Oppenheimer también sobresalieron con varias nominaciones.

A nivel de actores y actrices, resaltan nombres como: América Ferrera, Bradley Cooper, Cillian Murphy, Emma Stone y muchos más.

La entregará se dará el próximo 10 de marzo.

Lista principales nominados

Mejor Actriz:

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller - Anatomía de una Caída

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Poor Things

Mejor actor:

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por RustinPaul

Giamatti, por Los que se quedan

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Jeffrey Wright, por American Fiction

Mejor película:

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor actriz de reparto:

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, El color púrpura

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Mejor actor de reparto:

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Pobres criaturas

Mejor película internacional:

Reino Unido, La zona de interés

Japón, Perfect Days

España, La sociedad de la nieve

Italia, Yo capitán

Alemania, Sala de profesores

Mejor dirección:

Justine Triet, por Anatomía de una caída

Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna

Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Jonathan Glazer, por La zona de interés

Mejor película de animación:

El niño y la garza

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Mejor banda sonora:

Laura Karpman por American Fiction

John Williams por Indiana Jones y el dial del destino

Robbie Robertson por Los asesinos de la luna

Ludwig Göransson por Oppenheimer

Jerskin Fendrix por Pobres criaturas

Mejor canción original:

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People)”(Killers Of The Flower Moon)

What Was I Made For (Barbie

Mejor guion original:

Anatomy Of A Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Mejor cortometraje animado:

Letter To A Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko

Mejor guion adaptado:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

The zone of interest

Mejor Dirección de Fotografía:

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Mejores fectos Visuales:

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of The Galaxy Vol.3

Mission Impossible - Dead Reckoning Part One

Napoleón