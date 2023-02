HBO Max producirá serie sobre una exitosa película de terror

Payaso llamado Pennywise vuelve 27 años después para atormentar a los ya adultos miembros del Club de los Perdedores. credito: Warner Bros. Pictures

La productora HBO Max está preparando la precuela de la historia de horror protagonizada por el payaso Pennywise, “It”.

El nuevo es “Welcome to Derry”, una serie que narrará la historia del libro de Stephen King, pero con más profundidad y contando detalles que, por tiempo, en una película se hace imposible.

La producción está a cargo de Andy Muschietti, Bárbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes esperan contar los tenebrosos secretos que ocurren en la ciudad más embrujada de todas.

“Ambientada en el mundo del universo It de Stephen King, Welcome to Derry se basa en la novela It de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en los largometrajes It e It Capítulo 2″, indicó la productora en la pequeña descripción.

Aunque de momento no han dado detalles de cuáles actores serán parte del elenco, muchos esperan que Bill Skarsgard vuelva a encarnar al temible payaso.