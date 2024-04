¿Va a haber o no Spider-Man 4? Esto respondió el actor principal

Desde el 2021 no tenemos noticias sobre una posible nueva entrega en la saga de Tom Holland como Spider-Man. Si bien la más reciente cinta, No Way Home (Sin Camino a Casa), fue un rotundo éxito y los fans han pedido a gritos una nueva película, hasta ahora no se sabe nada.

Spider-Man: No Way Home es la séptima película más taquillera de todos los tiempos con una increíble taquilla de 1.922 millones de dólares. Foto: Marvel.

En una entrevista exclusiva para el medio Deadline, Tom Holland confirmó que efectivamente están trabajando en una nueva película, pero que no verá la luz del día hasta que “tengan todo resulto”.

Según el actor, no quieren hacer una nueva cinta solo porque sí, debe tener un significado importante. Al final del día tiene “un legado que proteger”.

“Le debo mi vida y mi carrera a Spider-Man. Entonces la respuesta simple es sí. Siempre querré hacer más. Tenemos a los mejores en el negocio trabajando para lograr cualquier historia. Pero hasta que lo logremos, tenemos un legado que proteger. La tercera película fue tan especial en muchos sentidos que debemos asegurarnos de hacer lo correcto”, dijo Holland en la entrevista.

Además, adelantó que esta la primera vez que lo incluyen desde el inicio en el proceso creativo de la cinta. Esto se puede deber a que en su juventud era bastante chismoso y constantemente revelaba detalle secretos de las películas de Marvel.

Por el otro lado, la versión de Holland no es la única que ha estado en tendencia recientemente. En los últimos meses mucho se ha hablado sobre Spider-Man 4, pero en este caso la cuarta entrega de la saga de películas del director Sam Raimi y con Tobey Maguire como el arácnido.

Pero Raimi ya desechó los rumores y aseguro que al menos él no está trabajando en una nueva película del superhéroe.