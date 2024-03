Zlatan Ibrahimovic anuncia cuál es su nuevo y sorprendente trabajo

Zlatan Ibrahimovic, polémica superestrella del fútbol, se convirtió en el presidente de la primera edición del Mundial de la Kings League que se celebrará del 26 de mayo al 8 de junio de este 2024 en México.

Zlatan Ibrahimovic se retiró del fútbol en el año 2022.

La Kings League es un torneo de fútbol 7 fundada por el exjugador Gerard Piqué en colaboración del streamer Ibai Llanos.

Como era de esperarse, la presentación del sueco tuvo el tono sarcástico y engreído que lo caracteríza, con frases como: “He ganado más de 30 títulos. He marcado más de 500 goles y no hay nadie que no conozca mi nombre. No echo de menos el fútbol, el fútbol me echa de menos a mí. Soy el mejor, soy el rey de los reyes”.

En esta primera edición competirán 32 equipos, 20 provenientes de la Kings League España y Kings League Américas y 12 equipos invitados de todo el mundo, que se irán anunciando poco a poco. Por el momento se hizo oficial que Neymar Jr. sería el presidente de dos equipos braileños: Furia FC y G3X FC.

La presidencia del Furia la compartiría con el exjugador de fútbol sala Falcão y el streamer O Estagiári, mientras que la del G3X será junto al streamer Gaules.

En total van a ser 12 los equipos especiales invitados a la Kings World Cup. Foto tomada del sitio web de la Kings League.

El torneo se va a dividir en dos fases con 40 partidos.

La primera fase a su vez se subdivide en dos rondas. En la primera los partidos son por sorteo, los ganadores pasan a la segunda ronda, donde se enfrentarán entre ellos.

Los equipos que obtengan dos victorias en la segunda ronda, pasan directamente a octavos de final, mientras que los perdedores se van a repechaje para terminar de formar los octavos de final.

De ahí en adelante, la segunda fase del torneo se ejecuta con normalidad con fases de octavos, cuartos, semifinales y la gran final.

El ganador del torneo se embolza 1 millón de dólares (unos 511 millones de colones).

¿Cómo son las mejengas de la Kings League?

Tanto ambas versiones de la Kings League como la Queens League (el torneo femenino) comparten la misma estructura de juego.

Las reglas son muy sencillas, son partidos 7 contra 7 de 40 minutos divididos en dos tiempos, pero con un par de sopresas.

Primero, las mejengas no pueden quedar empate, para resolverlos se juega una ronda de 5 penales, lanzados uno contra uno entre el portero y el atacante. Cuando el portero toca la bola, se acaba la jugada.

Además, el saque inicial no es el común, en esta liga cada equipo se queda en la portería y el jugador más rápido de cada equipo corre hasta el centro para luchar el balón.

Por último, existe un comodín llamado Cartas. Cada equipo tiene 20 cartas a su disposición pero sólo puede usar una a lo largo del partido. Las cartas van desde robar una carta al contrincante, lanzar un penal en cualquier momento de la mejenga y hasta goles dobles.

Todos los partidos se transmiten los domingos por los canales de Twitch de la Kings League y Kings League Américas.