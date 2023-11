Aprenda hacer chocobombas para vender esta Navidad

Aprenda hacer chocobombas esta Navidad (Foto cortesía de Lilis Bake Shop)

Una muy buena época para emprender es en Navidad, porque cae el aguinaldo y todo mundo anda buscando qué regalar, en La Teja nos dimos a la tarea de buscar algo para ayudarle a aquellos que quieran generar una entradita extra.

Según Pamela Vásquez quien es una pulseadora, hace 12 años, tuvo que emprender con su tienda Lilis Bake Shop.

Pamela no tenía experiencia, de hecho en ese momento estudiaba arquitectura y cuando se quedó sin brete decidió emprender y ponerse a estudiar bastante en el INA sacando cursos de panadería y repostería para poder salir adelante y poder pagarse la U.

Así que con esta receta, a usted solo le falta mandarse al agua como ella.

Si usted no es muy diestro para la cocina no se preocupe, la receta de las chocobombas es muy fácil, así nos la explicó Pamela.

Primero deben conseguirse los siguientes ingredientes, chocolate en polvo, masmelos, un molde de silicon para chocobomba y chocolate 117.

Este chocolate 117 es muy importante, porque tiene que tener la característica de que una vez derretido endurezca, de hecho puede conseguirlo en algún mercado o almacén de pastelería.

¡Ojo! porque si compra uno que no se mantiene durito fuera de refrigeración no le va a funcionar.

Cuando ya tenga todo lo que necesita, ya está listo para preparar la receta.

Paso 1

Toma un trozo del chocolate 117, en porciones pequeñas a su gusto, ya que es para derretirlo, entonces lo coloca en una taza de vidrio pequeña o plástica, pero tiene que servirle para microondas.

Lo pone en el micro 30 segundos, con el cuidado de no quemar el chocolate porque no le va a funcionar.

“Una opción para evitar quemarlo es ponerle 15 segundos, lo saca y revuelve y si ve que le falta le pone otros 15 segundos, hasta derretirlo bien el chocolate”, recomendó Pamela.

Este es el molde de las chocobombas que necesita. (Tomada de Facebook)

Paso 2

Cuando el chocolate está bien líquido, se coloca en el molde de chocobomba, se esparce con una cuchara hasta cubrir con una capa delgada toda la figura, inmediatamente pone el molde en la refri por unos segundos o hasta que vea que se ponga durita la capa.

Esto debe repetirlo de dos a tres veces, porque si lo hace una vez y saca la figura, se le va quebrar, la idea es que quede lo suficientemente fuerte como para que no se quiebre cuando desmolda.

El molde le va permitir sacar una mitad circular, entonces, tiene que hacer dos figuras para hacer la forma completa, que sería la base y la tapa.

Así le quedan las tapas y la base de la chocobomba del paso 2. (Foto cortesía de Lilis Bake Shop)

Paso 3

Cuando desmolda, agarra una de base y la rellena con una cucharada del chocolate en polvo y le coloca los masmelos adentro.

Luego, debe derretir un poquito de chocolate, se lo pone en todo el borde, es decir en la orillita y le pone la tapa para poder unirlas y formar la figura.

En el paso tres coloca el chocolate y los masmelos. (Foto cortesía de Lilis Bake Shop)

Paso 4

Finalmente, cuando esté cerrada puede colocarle encima más chocolate, con la ayuda de una manga pastelera o toma una bolsa limpia, echa el chocolate y le hace un huequito pequeño a bajo y le echa en tiritas encima a la chocobomba.

“Antes de que seque le puede poner confitillo navideño encima”, explicó Pamela.

Este último paso es opcional, pero es para que la chocobomba se vea más bonita decorada y pueda vender más.

En el paso 4 le pone confillo para decorar (Foto cortesía de Lilis Bake Shop)

De hecho, Pamela como es toda una experta, hace de otros sabores como baileys, chocoron, chocofresa, peppermint, tradicional, especiada navideña (con canela, con caramelo, de café y de chocorompope).

Emprender le cambió la vida a Pamela

Actualmente da sus servicios como arquitecta y al mismo tiempo, ofrece sus productos en su negocio propio, así como ella, usted también puede ser un caso de éxito, si se manda sin miedo a vender chocobombas esta Navidad.

Pamela nos compartió esta receta pero ella hace un montón de delicias de panadería que en La Teja le recomendamos probar.

Si quiere comunicarse con ella puede encontrarla en Instagram y Facebook como Lilis Bake Shop o escribirle al 8861-0177.

Pamela comparte la receta porque al igual que muchas personas en un momento de su vida no sabía qué hacer para salir de esa dura situación y ahora, quiere que otras personas lo logren igual que ella.

“Muchas veces me decían que yo era una simple panadera, me despreciaron, pero no se desanimen si los desmotivan, hay que continuar porque los sueños sí se pueden lograr, uno siempre encuentra ángeles en el camino y con mucha humildad y amor, se logra más de lo que uno imagina”, expresó.