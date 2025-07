Adele y Whitney Houston sonarán en Costa Rica gracias a las voces de dos ticas.

Adele y Whitney Houston sonarán en Costa Rica gracias al talento de dos voces ticas: Priscilla Castro y Priscilla Díaz, quienes estarán acompañadas por la majestuosa Orquesta Universal en un tributo inolvidable.

Más de 30 artistas se unirán en escena para revivir los éxitos que marcaron a generaciones, en un espectáculo cargado de emociones.

El concierto se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto en el Teatro Melico Salazar, así que vaya calentando la voz para corear clásicos como I Will Always Love You de Adele y I Will Always Love You de Whitney.

Whitney Houston siempre será recordada por su incomparable voz. (Evan Agostini)

“Me acaban de dar una noticia que ahora sí puedo decir que es uno de mis sueños hechos realidad. Me acaban de escoger para ser la artista que va a interpretar a Adele en el tributo ‘Adele y Whitney Houston’ en el teatro Melico Salazar”, expresó emocionada Priscilla Díaz por medio de un video en su cuenta de TikTok.

Usted puede adquirir sus entradas a través de eticket.cr. Los precios de los boletos van desde los 21.000 colones hasta los 36.900 colones.