Amantes del heavy metal: Estos son los detalles del concierto de Gojira y Mastodon en Costa Rica

La banda de heavy metal Gojira se presentará el 25 de noviembre en Parque Viva. Cortesía.

El sábado 25 de noviembre, las bandas Gojira y Mastodon se presentarán en el país como parte de su gira “The Mega-Monsters Tour 2023″.

La producción del evento dio a conocer detalles importantes de este épico concierto de heavy metal.

Este show se realizará en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, y se habilitaron cuatro localidades en el Anfiteatro Coca-Cola: Golden Circle de pie que costará ₡47.500, el sector 403 cuyo boleto valdrá ₡37.800, los sectores 402 y 404 con entradas a un precio de ₡29.500, y los sectores 401 y 405 a ₡23.600. Todos estos montos incluyen los cargos por servicio e impuestos.

En este momento, los interesados pueden comprar sus tiquetes en preventa, para clientes de American Express, esto hasta el miércoles 30 de agosto. Luego será el turno de la preventa de clientes BAC, del jueves 31 de agosto al domingo 3 de setiembre, y la venta general será a partir del lunes 4 de setiembre. Las entradas estarán a la venta en el sitio www.eticket.cr.

Gojira es una banda de origen francés que se formó a finales de los años 90, y está integrada por Joe Duplantier (vocalista y primera guitarra), Mario Duplantier (baterista), Christian Andreu (segunda guitarra) y Jean-Michel Labadie (bajista). El grupo, que también se ha presentado junto a Slipknot y Metallica, destaca por una propuesta musical novedosa, y que ha plasmado en temas como “Silvera”, “Amazonia” y “Flying Whales”.

Por su parte, Mastodon, que ya se presentó en Costa Rica como telonero de Metallica en el 2010, es una agrupación que se creó en Atlanta, Estados Unidos, en el año 2000. Tiene dentro de sus filas a Brann Dailor (baterista), Brent Hinds (guitarrista), Bill Kelliher (guitarrista) y Troy Sanders (bajista), quienes han conquistado a los fans con sus emotivas letras y una mezcla de sonido innovadora, palpables en canciones como “March Of The Fire Ants”, “Blood And Thunder” y “Oblivion”. Cuenta en su haber seis nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó la de Mejor Interpretación de Metal por “Sultan’s Curse” en el 2018.