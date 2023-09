Aún quedan entradas para cantarle a “El amor después del amor” con Fito Páez

El argentino Fito Páez se presentará en Parque Viva este jueves 21 de setiembre. Instagram.

El rockero argentino Fito Páez regresa a Costa Rica para recordar sus mejores éxitos y continuar con su gira “El amor 30 años después del amor” y aún quedan entradas para su concierto.

Este show será el jueves 21 de setiembre, a las 8 p. m. en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela y con este espectáculo, “El trovador del rock argentino” hará un repaso por los éxitos del emblemático disco “El amor después del amor”, que desde 1992 ha marcado a varias generaciones con su música.

Juan José Rojas, de la productora SD Concerts comentó a Tiempo Libre que se tiene previsto que Fito llegue al país un día antes de su presentación y se acompañará de todo su equipo, que es de unas 30 personas.

“Las puertas de Parque Viva se abrirán a las 4 p. m. El concierto se extenderá por un par de horas y el cantante no pide nada en especial, solo que, dependiendo del clima se regule la temperatura del camerino para que no le afecte la voz y que no hayan candelas aromáticas”, destacó.

El sudamericano deleitará a sus fans con sus mejores éxitos. Instagram.

Los precios de los boletos para este show son:

- Golden circle especial: ¢85.500

- Golden circle 102 y lateral: ¢74.000

- Sector 400 central: ¢62.000

- Sector 400 lateral: ¢49.000

- Sector 500 central: ¢57.500

- Sector 500 lateral: ¢45.500