¡Braulio vuelve a Costa Rica! El artista eligió nuestro país para celebrar una gran fecha

Braulio eligió nuestro país para celebrar una gran fecha.

El querido cantante español Braulio regresará muy pronto a Costa Rica tras varios años de ausencia en nuestros escenarios.

LEA MÁS: Bad Bunny incluyó a Latinoamérica en su gira pero excluyó a Estados Unidos para cuidar a sus fans

El artista vuelve con su Tour 50 años, y nuestro país fue elegido para dar inicio a esta gira tan significativa dentro de su exitosa trayectoria.

Así que vaya preparándose para cantar canciones como “Crónica de un viejo amor”, “En bancarrota”, “Sobran las palabras”, entre otros.

LEA MÁS: Conéctese con la naturaleza en un fin de semana de caminatas y aventura en Heredia

El concierto tendrá lugar el próximo viernes 31 de octubre en el Teatro Popular Melico Salazar, a partir de las 8 p.m. Para hacer la noche aún más especial, el evento contará con la impresionante voz de Joaquín Yglesias como artista invitado.

Los precios de las entradas van desde los 29.000 colones hasta 64.000 colones, incluyendo los cargos por servicios.

LEA MÁS: Laura Pausini anuncia concierto en Costa Rica y emociona a sus fans

La preventa de entradas inició este jueves 11 de setiembre para los clientes con tarjetas American Express, la cual se mantendrá este viernes a través de la plataforma eticket.cr.

Los días sábado 13 y domingo 14 podrán adquirirlas los clientes con BAC Credomatic. La venta general estará disponible a partir del lunes 15 de setiembre.