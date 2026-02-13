Cancelan concierto de Matute en Parque Viva y así funcionarán los reembolsos

El concierto de Matute programado para el próximo 22 de marzo en Parque Viva, como parte de su Disco Stereo Tour, fue cancelado.

El anuncio fue realizado por la productora Arceyut Producciones a través de sus canales oficiales, generando reacciones entre los seguidores que esperaban el espectáculo.

“Lamentamos informar que el concierto de Matute, programado para marzo en Costa Rica, ha sido cancelado por motivos logísticos, situación que impide su realización en la fecha prevista.

Matute se iba a presentar en Parque Viva el 22 de marzo. (Arceyut Producciones/Instagram)

“Sabemos la expectativa que existía alrededor de este show y lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a todos los fans”, explicó por medio de un comunicado.

¿Cómo será la devolución del dinero?

La productora informó que las personas que adquirieron las entradas recibirán el reembolso de forma automática, utilizando el mismo método de pago empleado durante la compra, a través de Smarticket.

No será necesario realizar ningún trámite adicional para el proceso estándar.

Canales de consulta habilitados

Para quienes tengan dudas sobre el proceso de devolución, se habilitaron líneas de atención directa. Los asistentes pueden comunicarse al teléfono 4001-6515 o al WhatsApp 7021-3146 para recibir más información.