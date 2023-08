El adiós que le dieron los ticos a la banda CNCO estuvo lleno de nostalgia

CNCO se presentó por última vez en Costa Rica este sábado 26 de agosto. (Rafael Pacheco Granados)

La banda CNCO armó un fiestón en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva este sábado y, aunque los seguidores del grupo cantaron, bailaron y gritaron con ellos, la nostalgia los invadía.

La agrupación se presentó por última vez en el país con la gira “Nuestra última cita”, con la que se despiden de los escenarios para siempre luego de anunciar que la banda no va más.

Debido a eso, las casi cinco mil almas que, según la productora GUD Projects fueron al show, llegaron al concierto con sentimientos encontrados.

Entre quienes se sintieron así estuvieron las primas Keilly Rojas y Allison Támez, ambas vecinas de Cartago. Ellas llegaron al multiparque de La Guácima de Alajuela cerca de las 5 de la tarde del sábado con una camisa del club de fans de la banda y el corazón hecho un puño.

“Los sigo desde el 2016 y hoy (este sábado) es uno de los mejores días y a la vez el peor (día) de mi vida, porque es mi primer concierto de ellos y también el último. Saber que se separan es triste, cuando lo supe lloré mucho, fue como que me quitaron una parte de mí”, mencionó Keilly, quien tiene 15 años.

Último concierto de CNCO en Costa Rica

La joven contó que ella admira a Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús y Erick Brian Colón (los cuatro integrantes de CNCO) porque son personas muy humildes y por el aprendizaje que le dejaron en su vida.

“Ellos me han enseñado muchas cosas, como cumplir mis sueños y luchar siempre por lo que quiero. Empezaron muy difícil porque todos venían desde abajo y ver donde llegaron me inspira bastante a luchar por mis sueños”, agregó la cartaginesa, quien es parte del club de fans que tiene la “boyband” en Costa Rica.

Su prima Allison, dos años más grande que ella, comparte el mismo sentimiento y fanatismo por el grupo, que se conformó en el 2015 luego de que sus integrantes ganaran el reality de canto “La banda”, de la cadena Univisión.

Allison y Keilly son primas y estaban felices por el concierto, pero tristes por el adiós. (Manuel Herrera)

“Los sigo desde que empezaron, los vi desde las audiciones (para “La banda”) y hoy (este sábado) es demasiado. Hay muchas emociones que no puedo explicar porque cuando escuché la noticia de que se disolvían no me lo podía creer”, afirmó Allison.

Es el segundo golpe que recibe el corazón de esta joven, quien hace unos años sufrió mucho con la desaparición de One Direction.

Allison guarda la esperanza de que los integrante de CNCO sigan en escena como solistas, pero mientras esa noticia llega, la muchacha contó que su idea y la del club de fans al que también pertenece, era darle una gran despedida al grupo para que ellos no se olviden de Costa Rica.

“Queremos que sea la segunda mejor impresión de Costa Rica, ya que la primera se la llevaron la primera vez que vinieron”, mencionó la joven, quien se puso hasta brillitos alrededor de sus ojos para su última cita con los artistas.

Las fanáticas de CNCO sacrificaron todo con tal de ver por última vez al grupo de sus amores. (Rafael Pacheco Granados)

Adiós de famositicas

Pero a la última cita de CNCO también llegaron algunos famositicos, entre ellos el youtuber Diego Bravo, la locutora Johanna Villalobos y la comentarista deportiva de Multimedios canal 8 Jacky Álvarez.

“Tengo 45 años, pero me gusta la juventud y la música que estos chicos cantan, además de ‘Reguetón lento’ que es un piezón y que me encanta, tienen muchos covers románticos y como buena romántica que soy, también vengo a disfrutarlos”, contó Jacky a La Teja.

Jacky Álvarez llegó bien tempranito al concierto de despedida de CNCO. (Manuel Herrera)

Sobre la despedida del grupo, Jacky lo lamentó, pero lo entiende como el cierre de un ciclo para las vidas y carreras musicales de ellos. “Estoy segura que ellos tienen sus metas y ojalá que les vaya superbién”, mencionó Álvarez.

También, como el final de un ciclo, ve Johanna Villalobos el adiós de CNCO.

“Más que tener un sentimiento por la noticia de que se disuelven, esto lo que me hace es reflexionar que todo en la vida llega a cumplir un ciclo”, dijo Villalobos.

La locutora Johanna Villalobos estaba muy feliz de bailar el reguetón de CNCO. (Manuel Herrera)

Ella se declaró una fiebre de CNCO porque tiene canciones reguetoneras que la ponen a bailar y así fue, pues Joha pasó el concierto baile y baile.

CNCO salió al escenario puntual, a las 8 de la noche, y cantó por más de dos horas en un explosivo concierto en el que no faltaron las sorpresas para sus fans ticos, a quienes agradecieron por todo el apoyo dado durante los 8 años que estuvieron juntos.