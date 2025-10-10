Integrantes de Agua Marina vivieron minutos de terror tras balacera en pleno concierto. (People en Español/Captura)

La Orquesta Agua Marina, una de las bandas de cumbia más exitosas de Perú, vivió un momento tenso tras sufrir un ataque en pleno concierto.

Los integrantes de la agrupación estaban en una presentación en Lima frente a una multitud cuando recibieron disparos que los tumbaron de inmediato al suelo y provocaron gritos de los presentes, aterrorizados por lo que ocurría.

Según informó el medio El País, los tiros venían de la parte trasera del escenario.

Tras las investigaciones, se informó que cinco integrantes de la agrupación resultaron heridos y están siendo atendidos en el hospital.

El hecho se suma a la ola de violencia que está viviendo Perú.

La policía del país sudamericano reportó que los atacantes serían dos hombres que llegaron en una moto, pero no se ha podido determinar si el ataque era contra Agua Marina, pues también había otras orquestas participando en el evento.