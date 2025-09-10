Joel DeLeón, exintegrante de CNCO, estará de gira por Latinoamérica

Joel DeLeón, reconocido por ser exintegrante de la exitosa agrupación CNCO, está viviendo una nueva etapa en su carrera musical como solista y anunció su gira de conciertos en Latinoamérica.
La gira, titulada “Nostalgia Tour”, recorrerá varios países de Latinoamérica, como Argentina, México, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.
El artista se presentará en el país el próximo 10 de octubre a las 7 p. m., en el Club Oasis, ubicado en Calle La Amargura, San Pedro.
“Este tour representa un sueño cumplido. Quiero agradecer a todos mis fans que han estado conmigo en cada paso. Esta gira es para ustedes, para devolverles todo el amor y apoyo que me han dado durante estos años”, expresó Joel.
Como integrante de CNCO, DeLeón vivió la efervescencia de la fama internacional, cosechando múltiples discos de platino, reconocimientos globales y millones de seguidores. Sin embargo, en 2021 tomó una de las decisiones más valientes de su carrera: abandonar la agrupación y apostar por su voz interior.
Así que vaya preparándose para corear junto al cantante temas como “La Culpa”, “Coco”, “Diamante” y “Piel a Piel”. Pronto se darán a conocer detalles sobre la venta de entradas y precios.