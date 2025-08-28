Conciertos

¡Julieta Venegas en Costa Rica! y este día salen a la venta las entradas

Julieta Venegas regresa a Costa Rica con un concierto que promete emocionar a sus seguidores

Por Yerlin Gómez Izaguirre
10\02\24 Heredia, Centro de Eventos Pedregal, cobertura Festival PicnIc primer fecha artista como Arcángel, Residente, Julieta Venegas, Nicki Nicole, Wiz Khalifa, Las Cafres, entre muchos otros. Fotos: Jorge Navarro para La Nación
Los fans de Julieta Venegas ya se pueden ir preparando. (Jorge Navarro para La Nación)

La cantante mexicana Julieta Venegas regresará a Costa Rica para deleitar a sus seguidores con un gran concierto como parte de su tour internacional.

El esperado evento se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en el Palacio de los Deportes, en Heredia, donde la artista promete un espectáculo cargado de energía, nostalgia y sus temas más emblemáticos.

Aunque los precios de las entradas aún no han sido revelados, ya se confirmó que estarán disponibles a partir del miércoles 3 de setiembre.

Esta será la cuarta ocasión en que Julieta Venegas se presenta en el país, recordando que, recientemente, participó en el Festival Picnic 2024, en el que conquistó al público costarricense con su talento y carisma.

Julieta VenegasConciertoEntradas
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

