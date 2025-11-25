Conciertos

Le lanzaron unas esposas a Sabrina Carpenter en el escenario y su reacción se hizo viral

Sabrina Carpenter finalizó su gira con un momento que se hizo viral: un objeto lanzado por un fanático demostró un gesto de enfado

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Sabrina Carpenter reaccionó de la forma menos esperada tras el lanzamiento de unas esposas mientras se presentaba en concierto.

La cantante estadounidense hizo 72 presentaciones en Norteamérica y Europa, cerrando el ciclo el pasado domingo 23 de noviembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

El Gesto Viral en Los Ángeles

En un momento inesperado, mientras estaba sentada en el suelo, un fan le lanzó unas esposas de juguete que cayeron en sus manos, un acto que enfureció a la artista y la hizo devolverlas, tirándolas con fuerza hacia el lado contrario de donde provino el objeto.

Mujer rubia canta en escenario iluminado con tonos celestes
Fanáticos debaten en redes la reacción viral de Sabrina Carpenter , entre el apoyo y la crítica. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)
Este video de Sabrina Carpenter fue compartido por Digital MX en Instagram.

El gesto, que se ha hecho viral en redes sociales, ha generado todo tipo de comentarios. Algunos apoyan la actitud de la artista, mientras que otros critican, pues señalan que pudo haber lastimado a una persona inocente.

