Limp Bizkit hizo llorar al público en Costa Rica con el video que le dedicó a Sam Rivers

La muerte de Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, en octubre de este año, conmocionó a los fanáticos de la banda y a la escena musical internacional.

Este martes, la agrupación le rindió un tributo en el festival Loserville en Parque Viva, en lo que fue un momento cargado de muchas emociones.

Debut en Costa Rica y recuerdo emotivo

Limp Bizkit proyectó en las pantallas un video que repasaba la trayectoria de Sam Rivers con la agrupación junto al mensaje: “Nuestro hermano por siempre”. El gesto provocó una ovación y generó un momento de profunda emoción entre todo el público.

Samuel Robert Rivers, más conocido como Sam Rivers, fue el fundador y bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit. (Instagram/Instagram)

Este video del tributo fue compartido por Parque Viva en TikTok.

Gira internacional

Sam Rivers no formó parte de esta gira internacional de la banda debido a su estado de salud.

Ahora, la agrupación continuará la gira con presentaciones en Colombia, Perú, Chile, Argentina y otros países.