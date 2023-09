Myriam Hernández sobre Costa Rica: “Tengo recuerdos preciosos de la gente, del gallo pinto, del casado...”

La cantante chilena Myriam Hernández conversó con La Teja sobre el concierto que dará este sábado 16 de setiembre en el Centro de Convenciones. Instagram.

Han pasado cuatro años desde la última vez que la cantante chilena Myriam Hernández visitó Costa Rica.

La artista, a quien se le llama “La baladista de América”, ofrecerá un concierto este sábado 16 de setiembre, a las 8 de la noche, en el Centro de Convenciones en Heredia.

La artista, de 56 años, conversó con La Teja para dar algunos detalles de su presentación y de sus más recientes lanzamientos musicales.

LEA MÁS: En el mes de la Patria, el Padre Mix le invita a recorrer Costa Rica y estos son sus lugares favoritos

“Estoy muy contenta de compartir nuevamente con la gente de Costa Rica, después de cuatro años que no tenía la oportunidad de ir.

“La última vez que visité el país fue en el 2019 y estoy muy feliz de volver este 16 de setiembre. Cantaré mis anteriores éxitos, con nuevos arreglos y presentaré los éxitos de los dos discos que lancé en estos años, para que la gente disfrute de mi música nueva”, comentó la sudamericana.

Aún quedan entradas: Los boletos para este concierto se consiguen en eticket.cr y los precios son los siguientes: mesa platino ₡87 mil, mesa diamante ₡64 mil y silla gold ₡48 mil.

A sus 56 años, Hernández le sigue cantando al amor. Instagram.

Más invencible que nunca

- ¿Qué podemos esperar de tu presentación?

Viajo con todo mi equipo, estamos preparando arreglos para las canciones nuevas y las no tanto, efectos visuales, toda una experiencia para deleitar al público de Costa Rica, que siempre me ha tratado con tanto amor y entregarles todo mi amor, mi fidelidad como artista en este país tan maravilloso y mi fuerza, para que el show sea de mucha complicidad.

Haremos un mix con algunas de las canciones que a la gente más le gustan, como “Huele a peligro”, “El hombre que yo amo”, “Te pareces tanto a él”, más los éxitos de los álbumes nuevos, que se llaman “Sinergia” e “Invencible”.

Myriam Hernández sigue más invencible que nunca

- ¿Cómo ha recibido el público el tema “Invencible?

Estoy muy feliz, porque mi público ha recibido mis nuevas canciones con mucha alegría, hace poco lanzamos una canción llamada “Nos lo hemos dicho todo” y a la gente le gustó la canción, el video que está en YouTube tiene más de 600 mil visualizaciones y estoy muy agradecida por la forma en la que la gente responde a mi música.

- Eres una artista que le canta al amor, ¿qué quiso dejar plasmado en “Invencible”?

LEA MÁS: Fátima Pinto vuelve a dejar sin aliento a más de uno con unas fotos que se pasan de atrevidas

Esta canción habla de esas relaciones de pareja que ya llevan un tiempo importante y todo lo que ocurre en una relación de pareja, que no siempre son cosas buenas y maravillosas, sino que son cosas también difíciles, en donde hay crisis.

Pero si el amor es potente, las personas podrán salir fortalecidas y seguir juntos, es más bien una canción esperanzadora, no es una canción de términos de amores, por el contrario, es una canción que te dice que a pesar de todo, siguen juntos.

La baladista llegará al país con su equipo, que se compone de unas 25 personas. Arribarán a suelo tico el viernes 15 de setiembre. Instagram.

- ¿Cómo logra mantenerse vigente en un género musical como las baladas, cuando ahora predominan otros géneros, como el reguetón?

Siempre he defendido que el amor es un sentimiento que está con uno mismo, entonces la música es lo mismo, al hablar de amor, al cantarle al amor siempre va a necesitar escuchar este tipo de canciones.

A mí me encanta y sigo por ello siempre.

- ¿Le han ofrecido volcarse a un género urbano?

Creo que uno puede hacer algunas cosas, hice una melodía contestándole a Bad Bunny, pero con mi estilo, cantándole al amor y manteniendo mi estilo. Estoy dispuesta a hacer algunos giros, pero no al 100 por ciento.

Plena

- ¿Qué recuerdos conserva de Costa Rica?

Los mejores recuerdos siempre, con mucho cariño. Lamentablemente, la última vez que los visité me caí y tuve una fractura, pero recuerdo que el personal médico que me atendió fue maravilloso, me hizo sentir increíble y el público muy preocupado me llenó de mensajes muy lindos.

Lo que quiero es volver, tengo recuerdos preciosos, de la gente, del gallo pinto, del casado, me encanta y quiero volver a probarlos.

Hernández es la mamá de Jorge Ignacio y Myriam Isidora. Twitter.

- ¿Has podido dedicar un tiempo para conocer el país?

Lamentablemente no he podido conocer como quisiera, siempre voy en los planes del concierto, pero no he podido hacerlo. De hecho, luego de estar en Costa Rica estaremos en El Salvador, Guatemala y también iremos Colombia, Argentina y me imagino que estaremos haciendo gira en Estados Unidos los primeros meses del 2024 para cerrar.

- A nivel personal, ¿cómo se encuentra Myriam Hernández?

Estoy muy contenta, feliz, disfrutando mi vida personal y artística con conciertos, mis hijos están más grandes, entonces es una preocupación menos.

Jorge Ignacio tiene 28 años y es publicista y vive solo y la niña (Myriam Isidora) tiene 26 años, estudia Derecho y vive conmigo.