Después de 15 años de ausencia, la reconocida banda P.O.D. regresará a Costa Rica para ofrecer un espectáculo cargado de energía, nostalgia y potentes acordes.

LEA MÁS: Fans critican supuesto plan para abrir el Coliseo de Roma para conciertos

Considerados uno de los grandes exponentes del metal moderno, los estadounidenses prometen un recorrido por sus mayores éxitos.

Una noche llena de clásicos y energía

El concierto se realizará el 19 de noviembre, a partir de las 8 p.m., en el Palacio de los Deportes, donde los fanáticos podrán disfrutar de temas como Alive, Youth of the Nation y Boom, canciones que marcaron una época dorada del rock alternativo.

P.O.D. encenderá el Palacio de los Deportes con un gran concierto. (Cortesía Blackline/La Nación)

LEA MÁS: Alex González, baterista de Maná, se llevó un gran susto tras caer en pleno concierto

Detalles del evento y entradas

Las entradas están disponibles en www.specialticket.net y puntos autorizados.

Los precios van desde ₡27.000 en zona general hasta ₡45.000 en área VIP. La preventa finalizará el 30 de noviembre y, posteriormente, los precios incrementarán en ₡5.000 por localidad.

LEA MÁS: Concierto de Hades 66 en Costa Rica fue cancelado y productora revela los motivos

Una experiencia esperada por años

Con más de dos décadas de trayectoria, múltiples discos de platino y una fiel base de seguidores, P.O.D. promete un espectáculo inolvidable para cerrar el año con fuerza, ritmo y mucha emoción para sus seguidores.