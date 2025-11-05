Conciertos

P.O.D. encenderá el Palacio de los Deportes con un gran concierto

La icónica banda P.O.D regresará a Costa Rica tras más de una década de ausencia

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Después de 15 años de ausencia, la reconocida banda P.O.D. regresará a Costa Rica para ofrecer un espectáculo cargado de energía, nostalgia y potentes acordes.

Considerados uno de los grandes exponentes del metal moderno, los estadounidenses prometen un recorrido por sus mayores éxitos.

Una noche llena de clásicos y energía

El concierto se realizará el 19 de noviembre, a partir de las 8 p.m., en el Palacio de los Deportes, donde los fanáticos podrán disfrutar de temas como Alive, Youth of the Nation y Boom, canciones que marcaron una época dorada del rock alternativo.

P. O. D Concierto internacional
P.O.D. encenderá el Palacio de los Deportes con un gran concierto. (Cortesía Blackline/La Nación)

Detalles del evento y entradas

Las entradas están disponibles en www.specialticket.net y puntos autorizados.

Los precios van desde ₡27.000 en zona general hasta ₡45.000 en área VIP. La preventa finalizará el 30 de noviembre y, posteriormente, los precios incrementarán en ₡5.000 por localidad.

Una experiencia esperada por años

Con más de dos décadas de trayectoria, múltiples discos de platino y una fiel base de seguidores, P.O.D. promete un espectáculo inolvidable para cerrar el año con fuerza, ritmo y mucha emoción para sus seguidores.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

